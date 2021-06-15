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    • Yaşam
    • 15.06.2021 13:28
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    • 15.06.2021 13:28
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    'İmla' ve 'Ezber' isimli köpekler 2,2 milyon TL'lik uyuşturucu yakaladı

    'de jandamanın, son 10 günde gerçekleştiridiği yol kontrol uygulamalarında, 2 milyon 200 bin TL değerinde uyuşturucu madde ve 200 bin TL değerinde gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

    DHA
    İmla ve Ezber'den milyonluk başarı

    İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, yol kontrol noktalarında uygulama yapıldı.

    "İMLA" SAYESİNDE 200 BİN TL'LİK SKUNK ESRAR YAKALANDI
    4 Haziran'da yapılan yol kontrolünde bir otobüste 'İmla' isimli narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine, bir şüphelinin valizinde 200 bin TL değerinde 5 kilogram skunk esrar maddesi ele geçirildi.

    BU SEFER "EZBER" DE DESTEK VERDİ 2 MİLYON TL'LİK YAKALANDI
    3 Haziran'da yapılan yol kontrolünde ise 'Ezber' ve 'İmla' isimli narkotik köpeklerinin tepki vermesiyle, otobüsteki 2 şüphelinin valizinde değeri 2 milyon TL olan 5 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturuculara el konuldu.

        60 KAÇAK TELEFON
        Ayrıca, aynı otobüste yapılan aramada, bir şüphelinin valizinde 200 bin TL değerinde 60 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildiği bildirildi.
        4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
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        Haberler Yaşam 'İmla' ve 'Ezber' isimli köpekler 2,2 milyon TL'lik uyuşturucu yakaladı