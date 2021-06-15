'İmla' ve 'Ezber' isimli köpekler 2,2 milyon TL'lik uyuşturucu yakaladı

BU SEFER "EZBER" DE DESTEK VERDİ 2 MİLYON TL'LİK YAKALANDI

3 Haziran'da yapılan yol kontrolünde ise 'Ezber' ve 'İmla' isimli narkotik köpeklerinin tepki vermesiyle, otobüsteki 2 şüphelinin valizinde değeri 2 milyon TL olan 5 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturuculara el konuldu.