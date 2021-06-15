'İmla' ve 'Ezber' isimli köpekler 2,2 milyon TL'lik uyuşturucu yakaladı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, yol kontrol noktalarında uygulama yapıldı.
"İMLA" SAYESİNDE 200 BİN TL'LİK SKUNK ESRAR YAKALANDI
4 Haziran'da yapılan yol kontrolünde bir otobüste 'İmla' isimli narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine, bir şüphelinin valizinde 200 bin TL değerinde 5 kilogram skunk esrar maddesi ele geçirildi.
BU SEFER "EZBER" DE DESTEK VERDİ 2 MİLYON TL'LİK YAKALANDI
3 Haziran'da yapılan yol kontrolünde ise 'Ezber' ve 'İmla' isimli narkotik köpeklerinin tepki vermesiyle, otobüsteki 2 şüphelinin valizinde değeri 2 milyon TL olan 5 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturuculara el konuldu.