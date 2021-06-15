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    'da 10 yaşındaki çocuk bir su parkındaki 35 santimetrelik havuzda boğuldu: Anne isyan etti

    ’da bir su parkındaki 35 santimetrelik havuzda hareketsiz kalan 10 yaşındaki Deniz, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılıp götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Oğlunun su tahliye pompasının vakumuna kapılıp sudan çıkamadığını iddia eden isyan etti.

    Annenin isyanı

    Dilan Karslı, oğlu ve yeğenlerini, 11 Haziran'da ilçesi 'ndeki bir su parkına götürdü. şezlongda otururken, çocuklar da havuzda eğlenmeye başladı.

    Bir süre sonra yeğenlerinin yanına gelip Deniz'in sudan çıkamadığını söylemesi üzerine Karslı, havuza koştu. Deniz'in, havuzun dibinde hareketsiz yattığını gören Karslı, yardım istedi. Deniz'e ilk müdahaleyi, o sırada havuzda yüzen bir hemşire yaptı.

    İŞLETME SAHİBİ REDDETTİ
    İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Deniz, daha sonra Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Beynine oksijen gitmemesi nedeniyle hayati tehlike kaydıyla tedaviye alınan Deniz, 12 Haziran sabahı yaşamını yitirdi.

    Deniz'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Acı haberi alınca yıkılan lı, polis merkezine giderek işletme sahiplerinin ihmali gerekçesiyle şikayetçi oldu.

    İşletme sahibi ise havuzda 2 beygirlik devridaim pompasının çalıştığı sırada Deniz'in vakuma kapılarak boğulmasının imkansız olduğunu öne sürdü.

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    Haberler Yaşam Adana'da 10 yaşındaki çocuk bir su parkındaki 35 santimetrelik havuzda boğuldu: Anne isyan etti