Dilan Karslı, oğlu Deniz Poyraz Karslı ve yeğenlerini, 11 Haziran'da Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'ndeki bir su parkına götürdü. Dilan Karslı şezlongda otururken, çocuklar da havuzda eğlenmeye başladı.

Bir süre sonra yeğenlerinin yanına gelip Deniz'in sudan çıkamadığını söylemesi üzerine Karslı, havuza koştu. Deniz'in, havuzun dibinde hareketsiz yattığını gören Karslı, yardım istedi. Deniz'e ilk müdahaleyi, o sırada havuzda yüzen bir hemşire yaptı.

İŞLETME SAHİBİ REDDETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Deniz, daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Beynine oksijen gitmemesi nedeniyle hayati tehlike kaydıyla tedaviye alınan Deniz, 12 Haziran sabahı yaşamını yitirdi.

Deniz'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Acı haberi alınca yıkılan Dilan Karslı, polis merkezine giderek işletme sahiplerinin ihmali gerekçesiyle şikayetçi oldu.

İşletme sahibi Soner Çabuk ise havuzda 2 beygirlik devridaim pompasının çalıştığı sırada Deniz'in vakuma kapılarak boğulmasının imkansız olduğunu öne sürdü.