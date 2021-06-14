Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 14.06.2021 22:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.06.2021 22:53
    ABONE OL

    Gaziantep'te taziye dönüşü feci kaza! Ölü ve yaralılar var

    Son dakika haberleri... Gaziantep'te taziyeden dönenleri taşıyan otomobil şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak karşı şeride uçtu. Trafik kazasında araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. 2 kişi ise ağır yaralandı.

    İHA
    Taziye dönüşü feci kaza!

    Gaziantep'te taziyeden dönenleri taşıyan otomobil şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

    Kaza, Gaziantep-Nurdağı karayolu Atalar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nurdağı istikametinden Gaziantep istikametine seyir halinde olan bir 31 FD 985 plakalı otomobilin şoförü Ahmet A. (48) önündeki aracı geçmek isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Şoför Ahmet A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil kontrolden çıktı.

    3 ÖLÜ 2 YARALI
    Kontrolden çıkan araç taklalar atarak karşı şeride uçtu.

    Bir süre sürüklendikten sonra ters bir şekilde durabilen otomobilde bulunan Kadir D.(49), Ferhat Y. ve Mehmet Kalkan (43) olay yerinde hayatını kaybetti.

        Şoför Ahmet A. ile Mehmet Karayılan (31) ise ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

        Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslar ile 25 Aralık Devlet Hastanesine ve Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

        Gaziantep'te de bir tekstil fabrikasında çalışan kazazedelerin Nurdağı'na bir yakınlarının taziyesinden döndükleri öğrenildi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Erdoğan-Biden görüşmesinde masada dikkat çeken kitap
        Haberler Yaşam Gaziantep'te taziye dönüşü feci kaza! Ölü ve yaralılar var