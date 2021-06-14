Gaziantep'te taziye dönüşü feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te taziyeden dönenleri taşıyan otomobil şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Kaza, Gaziantep-Nurdağı karayolu Atalar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nurdağı istikametinden Gaziantep istikametine seyir halinde olan bir 31 FD 985 plakalı otomobilin şoförü Ahmet A. (48) önündeki aracı geçmek isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Şoför Ahmet A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil kontrolden çıktı.
3 ÖLÜ 2 YARALI
Kontrolden çıkan araç taklalar atarak karşı şeride uçtu.
Bir süre sürüklendikten sonra ters bir şekilde durabilen otomobilde bulunan Kadir D.(49), Ferhat Y. ve Mehmet Kalkan (43) olay yerinde hayatını kaybetti.