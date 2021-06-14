Gaziantep'te taziye dönüşü feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslar ile 25 Aralık Devlet Hastanesine ve Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Gaziantep'te de bir tekstil fabrikasında çalışan kazazedelerin Nurdağı'na bir yakınlarının taziyesinden döndükleri öğrenildi.