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    • Yaşam
    • 15.06.2021 01:31
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    • 15.06.2021 01:35
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    ki hırsızlık şüphelisinin 7 ayrı suçtan da arandığı tespit edildi

    ’da bir evden hırsızlık yaparken yakalanan ki A.C.A.'nın kabarık çıktı. A.C.A.'nın 4'ü camilerden olmak üzere 7 ayrı suçtan arandığı belirlendi. Haberin detayları...

    DHA
    15 yaşındaki hırsızlık şüphelisinin sicili kabarık

    Merkez ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi'ndeki bir eve hırsız girdiği ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri olay yerine gitti. bölgede önlem alan polis, hırsızlık için girdiği evden çıkan A.C.A.'yı suçüstü yakaladı.

    Gözaltına alınan şüphelinin GBT sorgulamasıda dosyası kabarık çıktı. A.C.A.'nın 4'ü camilerden olmak üzere 7 ayrı hırsızlık suçundan arandığını belirlendi.

    Yaşı küçük olduğu için ekiplerine teslim edilen şüphelinin emniyetteki işlemlerine devam ediliyor.

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    Haberler Yaşam 15 yaşındaki hırsızlık şüphelisinin 7 ayrı suçtan da arandığı tespit edildi