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    • Yaşam
    • 14.06.2021 17:31
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    • 14.06.2021 17:37
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    ’de hırsızlık yapan şahıs işyeri çalışanı çıktı

    ’de bir işyerinde yedek parçası çalan kişi işyeri çalışanı çıktı. Şüpheli tarafından tutuklanarak Niğde Kapalı ne gönderildi.

    İHA
    Hırsızlık yapan şahıs işyeri çalışanı çıktı

    Merkez Ata Sanayide yedek parçası satan nden malzemelerin çalındığı yönünde ihbar gelmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

    Yapılan çalışmalarda şüpheli M.Ö. na alındı. Şüphelinin iş yeri çalışanı olduğu anlaşılması üzerine yapılan ev aramasında; 6 adet bakım kiti, 4 adet motor yağı, 1 adet ileri geri kol halatı, 1 adet yakıt göndericisi, 2 adet hidrolik filtre, 2 adet ön temizleyici filtre, 2 adet yakıt filtresi ve 2 adet traktör turbosu ele geçirildi. Şüpheli M.Ö. emniyetteki işlemlerin çıkarıldığı tarafından tutuklanarak Kapalı ne gönderildi.

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