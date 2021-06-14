Özellikle Antalya falezler bölgesinde Akdeniz foklarıyla defalarca karşılaştığını belirten Tanyar, "Hava ısınmaya başladıkça Akdeniz fokları da bu bölgeye doğru göç etmeye başlıyor. Biri de Kaş Limanı'na girmiş. Demirli teknelerin arasında dinlenirken fark ettim. Bir süre battı çıktı, dinlendi. Ardından limandan çıkıp kayalıklara doğru ilerledi" dedi.