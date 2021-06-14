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    • Yaşam
    • 14.06.2021 17:32
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    • 14.06.2021 17:32
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    Nesli tükenme tehlikesi altında olan u 'ta görüldü

    Dünya üzerinde 750 kadar kalan ve bunların 110'unun kıyılarında yaşadığı larından biri 'taki marinada görüldü. Tekneneler arasında yüzen Akdeniz foku su altında dinlendi.

    DHA
    Nesli tükenmekte olan tür marinada görüldü

    Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Akdeniz foklarından biri, broveli dalış eğitmeni Erkun Tanyar tarafından Kaş'ta görüntülendi.

    Özellikle Antalya falezler bölgesinde Akdeniz foklarıyla defalarca karşılaştığını belirten Tanyar, "Hava ısınmaya başladıkça Akdeniz fokları da bu bölgeye doğru göç etmeye başlıyor. Biri de Kaş Limanı'na girmiş. Demirli teknelerin arasında dinlenirken fark ettim. Bir süre battı çıktı, dinlendi. Ardından limandan çıkıp kayalıklara doğru ilerledi" dedi.

    Nesli tehlike altındaki Akdeniz foklarından, dünya üzerinde 750 kadar birey yaşıyor. Bunların 110'u ise Türkiye kıyılarında bulunuyor.
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