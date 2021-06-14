İstanbul Çekmeköy'de bulunan 2 katlı plastik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın saat 15.30 sıralarında Çekmeköy Reşadiye Mahallesi Emel Sokak'ta bulunan 2 katlı plastik fabrikasında çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek çevreye sıçradı.