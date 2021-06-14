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    • Yaşam
    • 14.06.2021 17:55
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    • 14.06.2021 17:58
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    'de plastik fabrikasında yangın!

    Son dakika haberleri... 'de bulunan 2 katlı plastik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktıç Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangın uzun süren çalışmalar sonucu kontrol altına alındı.

    DHA
    İstanbul'da fabrika yangını!

    İstanbul Çekmeköy'de bulunan 2 katlı plastik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Yangın saat 15.30 sıralarında Çekmeköy Reşadiye Mahallesi Emel Sokak'ta bulunan 2 katlı plastik fabrikasında çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek çevreye sıçradı.

    İhbar üzerine olay yerine Sancaktepe, Dudullu, Sultanbeyli müfrezelerinden ekipler sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına müdahale etmeye başladı.

    KONTROL ALTINA ALINDI
    Ayrıca olay yerinin yakınında bulunan yüksek gerilim hatlarında yaşanabilecek tehlikelere karşı bölgeye elektrik ekipleri de sevk edildi. 1 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Jandarma ekipleri ise bölgede güvenlik önlemi aldı.

        CAN KAYBI YOK
        Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken fabrikada hasar meydana geldi.

        Öte yandan iş yeri sahipleri basın mensuplarının görüntü almalarını engellemeye çalıştı.

        İtfaiye ekiplerinin çalışmaları havadan da fotoğraflandı.

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