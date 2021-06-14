AH BE RABİYA

Kocaeli Gebze'de Rabiya Gölge (16), ilçedeki bir AVM'nin içerisinde bir süre dolaştıktan sonra terasa çıktı. İkinci kattaki terastan kendisini boşluğa bırakan genç kız, beton zemine düştü. Ambulansla hastaneye kaldırılan Gölge, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ailesi, gözyaşlarına boğuldu. Genç kızın intihardan önce sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptığı ortaya çıktı: Kırdım, üzdüm, yalan söyledim. Umarım beni affedebilirsiniz. Çünkü ben kendimi affedemiyorum ve acınası hayatıma son veriyorum. Lütfen sağlıcakla kalın.