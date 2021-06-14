Mardin Nusaybin'de yaya yolundan karşıya geçmeye çalışan öğretmenler Suzan Basın (28) ve Büşra Yıldız (27), Mehmet Danışman'ın kullandığı hafif ticari aracın altında kaldı. Feci kaza sonrası hastaneye kaldırılan her iki öğretmen de kurtarılamadı.Eğitim camiası, büyük üzüntü yaşadı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğretmenlerimizi trafik terörüne kurban verdik" diyerek taziye mesajı yayınladı. Suzan Basın, memleketi olan Nusaybin Hacılar Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Törende, gözyaşları sel olup aktı.
VAHŞİ SEVGİLİ
Çanakkale'de Çağlar Karakılıç (23) birlikte yaşadığı Sultan Bulut'a kızdı. Kavga sırasında araya giren 6 yaşındaki kızı Funda Bulut'u, fırlatıp yere attı. Sonra da kafasını duvara vurup öldürdü. Ölen kızla aynı evde iki hafta kalan cani adam ve anne Sultan Bulut tutuklandı. Yapılan muayenede, Karakılıç'ın küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu da ortaya çıktı.
KOCAMAN DEHŞET
İstanbul Sancaktepe'de Yüksel Demirci (35), eşi Mihri Demirci'yi (32) üç çocuğunun gözleri önünde 5 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Gözaltına alınan cani, tutuklandı.