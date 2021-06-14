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    'de iki gencecik öğretmen, yaya yolundan geçerken trafik terörüne kurban gitti (Yaşam haberleri)

    ’de yaya yolundan karşıya geçmeye çalışan öğretmenler (28) ve (27), ’ın kullandığı hafif ticari aracın altında kaldı. Feci kaza sonrası hastaneye kaldırılan her iki öğretmen de kurtarılamadı.

    Trafik terörü!

    Mardin Nusaybin'de yaya yolundan karşıya geçmeye çalışan öğretmenler Suzan Basın (28) ve Büşra Yıldız (27), Mehmet Danışman'ın kullandığı hafif ticari aracın altında kaldı. Feci kaza sonrası hastaneye kaldırılan her iki öğretmen de kurtarılamadı.Eğitim camiası, büyük üzüntü yaşadı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğretmenlerimizi trafik terörüne kurban verdik" diyerek taziye mesajı yayınladı. Suzan Basın, memleketi olan Nusaybin Hacılar Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Törende, gözyaşları sel olup aktı.

    VAHŞİ SEVGİLİ
    Çanakkale'de     Çağlar Karakılıç (23) birlikte yaşadığı Sultan Bulut'a kızdı. Kavga sırasında araya giren 6 yaşındaki kızı Funda Bulut'u, fırlatıp yere attı. Sonra da kafasını duvara vurup öldürdü. Ölen kızla aynı evde iki hafta kalan cani adam ve anne Sultan Bulut tutuklandı. Yapılan muayenede, Karakılıç'ın küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu da ortaya çıktı.

    KOCAMAN DEHŞET
    İstanbul     Sancaktepe'de Yüksel Demirci (35), eşi Mihri Demirci'yi (32) üç çocuğunun gözleri önünde 5 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Gözaltına alınan cani, tutuklandı.

        AH BE RABİYA
        Kocaeli Gebze'de Rabiya Gölge (16), ilçedeki bir AVM'nin içerisinde bir süre dolaştıktan sonra terasa çıktı. İkinci kattaki terastan kendisini boşluğa bırakan genç kız, beton zemine düştü. Ambulansla hastaneye kaldırılan Gölge, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ailesi, gözyaşlarına boğuldu. Genç kızın intihardan önce sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptığı ortaya çıktı: Kırdım, üzdüm, yalan söyledim. Umarım beni affedebilirsiniz. Çünkü ben kendimi affedemiyorum ve acınası hayatıma son veriyorum. Lütfen sağlıcakla kalın.

        KÖPEK TASMASI TAKACAĞIM
        İzmir 1. Aile Mahkemesi'nde açtığı boşanma davası ile şiddet uygulayan restoran işletmecisi eşi Cansel K.'den geçtiğimiz yıl boşanan Belaruslu Darya K., şimdi de kızının babasının ağır tehdit ve hakaretleri nedeniyle soluğu savcılıkta aldı. Darya K., eski eşi Cansel K.'nin kendisine mesaj yoluyla, 'Sefil sürtük', 'Dansöz', 'Sana köpek tasması takıp sokaklarda dolaştıracağım', 'Fare suratlı pislik' şeklinde tehdit ve hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Darya K.'nın avukatı Maryia Konak, "Müvekkilimin eski eşi Cansel K. uyuşturucu bağımlısı, fiziksel şiddet de uyguladı" dedi.

        TABUTTA SKANDAL
        Malatya         Eğitim Araştırma Hastanesi'nde önceki gün hayatlarını kaybeden Naciye Şentürk (71) ile Bülent Ö.'nün cenazeleri karıştı. Olay, ölen kadını son kez görmek isteyen aile bireylerinin tabutu açmasıyla ortaya çıktı. Büyük şaşkınlık yaşayan aileler, tepki gösterdi.

            30 MİLYON DEVRETTİ
            6 bilen             çıkmayınca 30 milyon 323 bin 622 lira devretti. 5 bilenler 26 bin 94'er lira, 4 bilenler 622'şer lira, 3 bilenler 30'ar lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.

            348 BİN LİRA DEVRETTİ
            5+1 bilen             çıkmayınca 347 bin 924 lira devretti. 5 bilen 3 kişi 7'şer bin lira, 4+1 bilenler 442'şer, 4 bilenler 47'şer, 3+1 bilenler 26'şar, 2+1 bilenler 9'ar, 3 bilenler 8'er, 1+1 bilenler 4'er, 0+1 bilenler ise 4'er lira ikramiye alacak.

            ERDEMLİ HAREKET
            Mersin             Erdemli'de yaşayan Musa Alper Mavi (26), kilolarına dur diyemedi. 143 kiloya kadar yükseldi. Kilosu yüzünden askere kabul edilmeyince zayıflamaya karar verdi. Tam 6 ay boyunca sıkı bir diyet ve spor programı ile 50 kilo verdi. 93 kiloya düşen genç, bu kez askerliğe kabul edildi. 1 hafta sonra birliğine teslim olacağını söyleyen Mavi, "Ailem de bana yardımcı oldu. Ben başardım, herkes başarabilir" dedi.

                ÇİRKİNLİKTEN YIKILIYO!
                Kahramanmaraş'taki Özel İdare İş Merkezi binası, 1994 yılında inşa edildi. Google tarafından "dünyanın en saçma binası" seçildi. Ünü ülke sınırlarını aşan sarı, mavi ve kırmızı renkli binanın yıkılması için harekete geçildi. Büyükşehir Belediyesi, binanın Kurban Bayramı'ndan sonra yıkılmasına karar verdi. Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız burayı kentsel dönüşüm alanı ilan etti. İnşallah bayramda binanın yıkımına başlayacağız" dedi.

                YÜREĞİ ELİNDE
                Bursa'da yaşayan Sadık Şen, 2017'de rahatsızlandı. Kalp yetmezliği hastası olduğu anlaşıldı. Hayatını sürdürmesi için takılan yapay kalp cihazıyla 4. yılını geride bıraktı. "Cihazım bir kez çalındı. Hırsızlar iyi ki yakalandılar da benim hayatım tekrar geri alındı" ifadesini kullandı.

                RAKİPLERİNİ MORARTTI
                Konya'da Di George sendromu (DGS) rahatsızlığı ile dünyaya gelen Neda Naz Kasırga (9), müziğe olan ilgisiyle hayata sımsıkı bağlandı. Kalp rahatsızlığı, konuşma güçlüğü ve enfeksiyon problemleri nedeniyle sık sık öfke nöbetleri geçiren küçük Neda, mor kemanı sayesinde kendini toparladı. Uluslararası Genç Yetenekler Müzik Yarışması'nda açılan "özel kategori"de yarıştı. 19 rakibini solladı, birinci olmayı başardı. Küçük Neda, en büyük hayalinin İngilizce öğretmeni olan annesi Sevda Aydın ile düet yapmak ve astronot olup uzayda yıldızlara keman çalmak olduğunu anlattı.

                    ACI DURUM
                    Antalya'da Duru Akça'ya araba çarptı. Kurtarılamadı. Sürücü Berna Yıldırım Başak ev hapsine çarptırıldı. Kararı duyan acılı aile ağladı: Duru'muz asıl şimdi öldü.

                    VAKUM FACİASI
                    Adana'da Deniz Poyraz Karslı (10), havuza girdi. Derinlik 30 santimdi. Bir anda vakum çekti. Çırpına çırpına can verdi. Soruşturma sürüyor.
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                    Haberler Yaşam Mardin'de iki gencecik öğretmen, yaya yolundan geçerken trafik terörüne kurban gitti (Yaşam haberleri)