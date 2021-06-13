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    • Yaşam
    • 13.06.2021 23:17
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    • 13.06.2021 23:17
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    Ayrı yaşadığı eşi, kapıyı açmayıp ni kabul etmeyince kaldığı evi kundakladı

    ’da Aygün Ş., çocuğuna aldığı ni ayrı yaşadığı eşi Meryem Ş.'nin evine getirdi. İddiaya göre Merşem Ş.'nin kapıyı açmaması ve yürüteci kabul etmediğini söylemesi üzerine sinirlenen Aygün Ş., evi benzin dökerek yaktı. Olaydan sonra kaçan Aygün Ş., polis ekipleri tarafından aranıyor. Haberin detayları...

    DHA
    Ayrı yaşadığı eşi yürüteci kabul etmeyince evi yaktı

    Olay, dün saat 23.40 sıralarında ilçesine bağlı 'nde meydana geldi. İddiaya göre, Aygün Ş., çocuğu için aldığı ni ayrı yaşadığı eşi Meryem Ş.'nin kaldığı eve getirdi.

    Meryem Ş.'nin, Aygün Ş.'ye kapıyı açmaması ve bebek yürütecini kabul etmemesi üzerine, sinirlenen Aygün Ş., pet şişe içerisine doldurduğu benzini, zemin kattaki evin penceresinden içeriye dökerek yaktı.

    Öfkeli koca olay yerinden kaçarken, Meryem Ş.'nin ihbarı üzerine olay yerine ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede yaptığı müdahale sonucunda, yangın büyümeden söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

    Meryem Ş.'nin şikayetçi olması üzerine polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Olaydan sonra kayıplara karışan Aygün Ş.'nin, yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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    Haberler Yaşam Ayrı yaşadığı eşi, kapıyı açmayıp bebek yürütecini kabul etmeyince kaldığı evi kundakladı