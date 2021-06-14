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    • Yaşam
    • 14.06.2021 20:16
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    • 14.06.2021 20:19
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    'da 2 vatandaşının yurt dışına kaçırmaya çalıştığı ler ele geçirildi!

    Son dakika haberleri... ’nın ilçesinde jandarma tarafından kaçakçılara operasyon düzenlendi. Operasyonda, vatandaşı 2 kişinin yurt dışına kaçırmaya çalıştığı ve dönemine ait olduğu değerlendirilen 272 parça ele geçirildi. İşte ayrıntılar...

    DHA
    'Tarih'i çalmaya çalıştılar!

    Antalya'nın Kaş ilçesinde jandarma tarafından kaçakçılara operasyon düzenlendi.

    Kaş'a bağlı Andifli Mahallesi'nde ikamet eden Alman vatandaşı I.E.S. (67) ve H.D.S.'nin (73) Türkiye genelinde bulunan antik kentlerden ve piyasadan topladıkları tarihi eserleri karayoluyla yurt dışına çıkaracakları bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti.

    Yapılan araştırma sonrası şüphelilerin evlerinde ve araçlarında 13 Haziran günü saat 15.00 sıralarında KOM Şube Müdürlüğü ve Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timince müşterek arama yapıldı.

    272 PARÇA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ
    Aramalar neticesinde Likya ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 206 muhtelif taş tarihi eser, 3 tablo, mermer heykel, 2 mermer kolye ucu, küpe, 2 metal obje, 10 cam tarihi eser parçası, 7 fosil, 10 kemik parçası, 2 hayvan boynuzu ve 30 doğal taş olmak üzere toplam 272 parça tarihi eser ele geçirildi.

        Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, ele geçirilen tarihi eserler incelenmek üzere Demre Müze Müdürlüğü'ne teslim edilmesi için çalışma başlatıldı.

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