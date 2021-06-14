272 PARÇA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

Aramalar neticesinde Likya ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 206 muhtelif taş tarihi eser, 3 tablo, mermer heykel, 2 mermer kolye ucu, küpe, 2 metal obje, 10 cam tarihi eser parçası, 7 fosil, 10 kemik parçası, 2 hayvan boynuzu ve 30 doğal taş olmak üzere toplam 272 parça tarihi eser ele geçirildi.