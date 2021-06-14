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    'de mavi kapak toplayıp engelli bireylere yardım eden yaşlı adam ile torunu gözyaşlarına boğuldu

    ’nin dört bir yanından topladıkları plastik mavi kapaklarla engellilere tekerlekli sandalye bağışında bulunan yaşlı adam ile torunu gözyaşlarına boğuldu… Çünkü hırsızlar, hayırseverlerin teslim ettiği çuvallar dolusu kapağı çaldı.

    Umut hırsızları

    Engellilerin tekerlekli sandalyelerini, yapay kalp cihazlarını bile çalan insan müsveddeleri bu kez 'de ortaya çıktı… , dedesi ile birlikte 14 yıldır topladıkları plastik mavi kapaklarla aldıkları tekerlekli sandalyeleri 500'ün üzerindeki engelli bireye ulaştırdı.

    Dede ve torunun önceki gün 'ndeki evlerinin önünde çevreden ve kargo ile gelen yaklaşık 30 çuvaldaki 160 kilo ağırlığındaki kapaklar hırsızlar tarafından çalındı. Halit Aydoğan, engellilere tekerlekli sandalye almak için topladıkları kapakların yerinde olmadığını görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

    Çalınan kapaklarla en azından bir engelliye tekerlekli sandalye alınabileceğini ifade eden Aydoğan, "160 kilo civarında bir kapaktı. Getirdim buraya koydum, torunumu çağırdım. Torunumla resmini çektik. 5 dakika geçmedi yani ben dedim 'Şu kapakları içeri alayım' diyordum. Bir baktım ne kapak var, ne bir şey. İnşallah bulunur, bir engelli kardeşimin yüzü güler" dedi.

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    Haberler Yaşam Eskişehir'de mavi kapak toplayıp engelli bireylere yardım eden yaşlı adam ile torunu gözyaşlarına boğuldu