Engellilerin tekerlekli sandalyelerini, yapay kalp cihazlarını bile çalan insan müsveddeleri bu kez Eskişehir'de ortaya çıktı… Melike Sarıtaş, dedesi Halit Aydoğan ile birlikte 14 yıldır topladıkları plastik mavi kapaklarla aldıkları tekerlekli sandalyeleri 500'ün üzerindeki engelli bireye ulaştırdı.

Dede ve torunun önceki gün Sümer Mahallesi'ndeki evlerinin önünde çevreden ve kargo ile gelen yaklaşık 30 çuvaldaki 160 kilo ağırlığındaki kapaklar hırsızlar tarafından çalındı. Halit Aydoğan, engellilere tekerlekli sandalye almak için topladıkları kapakların yerinde olmadığını görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

Çalınan kapaklarla en azından bir engelliye tekerlekli sandalye alınabileceğini ifade eden Aydoğan, "160 kilo civarında bir kapaktı. Getirdim buraya koydum, torunumu çağırdım. Torunumla resmini çektik. 5 dakika geçmedi yani ben dedim 'Şu kapakları içeri alayım' diyordum. Bir baktım ne kapak var, ne bir şey. İnşallah bulunur, bir engelli kardeşimin yüzü güler" dedi.