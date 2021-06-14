Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    'da yaşayan gurbetçi aile 2 yıla rağmen bir umut oğlu t'u arıyor: Bulana ödül verecekler

    'nın kentinde yaşayan t, 2 yılı aşkın süredir kayıp. polisi, Türk gencinin öldürüldüğünü düşünse de ailesi pes etmedi. Bilgi getirene ödül vereceğini açıkladı.

    Barış seferberliği

    Almanya'nın kentinde yaşayan t, 2 yıl önce kaybolduğunda 32 yaşındaydı. Otomobili ve cep telefonu parkında bulundu.

    Polis, cinayete kurban gittiğinden şüphelense de ailesi ya kendisinin ya da cesedinin bulunması için pes etmedi. Baba t, "Yemek yediği arkadaşını, onu suçlu görüyorlar ama ellerinde hiçbir delil yok. İlk zamanlar Barış mafya tarafından öldürüldü diyorlardı. Sonradan arkadaşının üzerine atmaya çalıştılar. O da olmadı. Polisin elinde kesin bir bilgi yok. Hiçbir şeye ulaşamadık" dedi.

    Barış Karabulut otomobil alım satımıyla uğraşıyordu. En son 18 Mart 2019'da bir arkadaşıyla yemek yedi. 27 aydır kayıp. Polis, aracının bulunduğu gölde arama yaptı ancak sonuç alınamadı.

    Ailesi ve savcılık, Barış ile ilgili bilgi verenlere 20 bin Euro ödül verecek.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Biden ve Erdoğan, Suriye ve Libya'yı görüşecek
    Haberler Yaşam Almanya'da yaşayan gurbetçi aile 2 yıla rağmen bir umut oğlu Barış Karabulut'u arıyor: Bulana ödül verecekler