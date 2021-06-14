Almanya'nın Bad Segeberg kentinde yaşayan Barış Karabulut, 2 yıl önce kaybolduğunda 32 yaşındaydı. Otomobili ve cep telefonu Nehmser Gölü parkında bulundu.

Polis, cinayete kurban gittiğinden şüphelense de ailesi ya kendisinin ya da cesedinin bulunması için pes etmedi. Baba Battal Karabulut, "Yemek yediği arkadaşını, onu suçlu görüyorlar ama ellerinde hiçbir delil yok. İlk zamanlar Barış mafya tarafından öldürüldü diyorlardı. Sonradan arkadaşının üzerine atmaya çalıştılar. O da olmadı. Polisin elinde kesin bir bilgi yok. Hiçbir şeye ulaşamadık" dedi.

Barış Karabulut otomobil alım satımıyla uğraşıyordu. En son 18 Mart 2019'da bir Alman arkadaşıyla yemek yedi. 27 aydır kayıp. Polis, aracının bulunduğu gölde arama yaptı ancak sonuç alınamadı.

Ailesi ve savcılık, Barış ile ilgili bilgi verenlere 20 bin Euro ödül verecek.