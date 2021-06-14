Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 14 Haziran 2021

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Şehriban ile Yüksel Yollu'nun prensesleri Ela Yollu...





Çağla ile Ümit Dura'nın yakışıklıları Ege Dura...





Kübra ile Barkın Kemal Beşer'in yakışıklısı Kuzey Beşer...





Serhat ile Sibel Işık'ın biricik kızları Ela Işık...

