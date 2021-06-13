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    • Yaşam
    • 13.06.2021 17:43
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    • 13.06.2021 17:45
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    Yavru le rülmüş halde bulundu: Bu a nasıl kıydılar

    'ta, yaşayan (61) evinin bahçesinde le vurularak rüylmüş yavru buldu. Saldırganlara tepki gösteren Taşmektepligil, "Küçük bir şeydi. ı tüfekle vurmuşlar" dedi.

    DHA
    Bu hayvana nasıl kıydılar

    ilçesinde bağlı Çamiçi Yaylası'nda ikamet eden sabah evinin bahçesinde yerde hareketsiz halde yatan yavru yı fark etti. Yanına giden Taşmektepligil, bedeninde iki kurşun yarası bulunan karacanın ğünü anlayınca jandarma ile ekiplerine haber verdi. Yavru karaca ekipler tarafından alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne götürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

    "KÜÇÜK BİR ŞEYDİ"

    lara tepki gösteren Alim Taşmektepligil, "Hayvanı bahçede gördüm, karaca olduğunu anladım. Küçük bir şeydi. Hayvanı tüfekle vurmuşlar, iki tane yarası vardı. Canlı olup olmadığına baktım. Canlı olsaydı hemen alıp götürecektim. Bu hayvana nasıl kıydılar" dedi.

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