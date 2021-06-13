Niksar ilçesinde bağlı Çamiçi Yaylası'nda ikamet eden Alim Taşmektepligil sabah evinin bahçesinde yerde hareketsiz halde yatan yavru karacayı fark etti. Yanına giden Taşmektepligil, bedeninde iki kurşun yarası bulunan karacanın öldüğünü anlayınca jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Yavru karaca ekipler tarafından alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne götürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

"KÜÇÜK BİR ŞEYDİ"



Avcılara tepki gösteren Alim Taşmektepligil, "Hayvanı bahçede gördüm, karaca olduğunu anladım. Küçük bir şeydi. Hayvanı tüfekle vurmuşlar, iki tane yarası vardı. Canlı olup olmadığına baktım. Canlı olsaydı hemen alıp götürecektim. Bu hayvana nasıl kıydılar" dedi.