Sağlık Bakanlığı onaylı en iyi su markaları 2021 listesi! En iyi içilebilir su markaları! PH değeri yüksek olanlar hangileri? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İnsan vücudunun yaklaşık %75'i sudan oluşur ve hayati öneme sahip olan içilebilir suyun doğru şartlar altında elde ediliyor olması gerekir. Pek çok isimde çeşitler olsa da hangisini alacağına dair kararsızlık yaşayan vatandaşlar için Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan en iyi içilebilir su markalarını listeledik.
SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI EN IYI SU MARKALARI 2021 LISTESI
1. Buzdağı (en iyi su) Doğal Mineralli Su GEYVE/SAKARYA 7,6 ph
2. Beyyab Doğal Mineralli Su Çankırı 7,4 ph
3. Fuska Kaynak Suları Sapanca/Sakarya. 7,5 ph
4. Atlantis Kaynak Suları Pınarbaşı/Kayseri 8,03 ph
5. Sultan Kaynak Suları İnegöl/Bursa 7,14 ph
6. Tekir Kaynak Suları Bor/Niğde 7,59 ph
7. Taşkesti Doğal Mineralli Su Merkez/Bolu 7,9 ph