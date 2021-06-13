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    • Yaşam
    • 13.06.2021 18:02
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    • 13.06.2021 18:02
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    Sağlık Bakanlığı onaylı en iyi su markaları 2021 listesi! ! PH değeri yüksek…

    Gündemde yoğun bir şekilde araştırılanlar arasında Sağlık Bakanlığı onaylı en iyi su markaları 2021 listesi yer alıyor. Su hayati öneme sahiptir hem dünyamız hem de bizim için gereklidir. İçilebilir suların PH değerinin yüksek olması da sağlığımız için son derece önemlidir. Musluk suyunu arıtılmadan içmek risk oluşturur. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan nı haberimizde sizler için derledik.

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    Sağlık Bakanlığı onaylı en iyi su markaları 2021 listesi!

    Sağlık Bakanlığı onaylı en iyi su markaları 2021 listesi! En iyi içilebilir su markaları! PH değeri yüksek olanlar hangileri? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İnsan vücudunun yaklaşık %75'i sudan oluşur ve hayati öneme sahip olan içilebilir suyun doğru şartlar altında elde ediliyor olması gerekir. Pek çok isimde çeşitler olsa da hangisini alacağına dair kararsızlık yaşayan vatandaşlar için Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan en iyi içilebilir su markalarını listeledik.

    SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI EN IYI SU MARKALARI 2021 LISTESI

    1. Buzdağı (en iyi su) Doğal Mineralli Su GEYVE/SAKARYA 7,6 ph

    2. Beyyab Doğal Mineralli Su Çankırı 7,4 ph

    3. Fuska Kaynak Suları Sapanca/Sakarya. 7,5 ph

    4. Atlantis Kaynak Suları Pınarbaşı/Kayseri 8,03 ph

    5. Sultan Kaynak Suları İnegöl/Bursa 7,14 ph

    6. Tekir Kaynak Suları Bor/Niğde 7,59 ph

    7. Taşkesti Doğal Mineralli Su Merkez/Bolu 7,9 ph

        8. Javsu Doğal Mineralli Su Kızılcahamam/Ankara 7,63 ph

        9. Munzur Kaynak Suları Ovacık/Tunceli 8,11 ph

        10. Cansu Kaynak Suları Çilimli/Düzce 7,1 ph

        SUYUN ÖNEMİ NEDİR?

        Su canlıların yaşaması için hayati öneme sahiptir. En küçük canlı organizmadan, en büyük canlı varlığa kadar, bütün biyolojik hayatı ve bütün insan faaliyetlerini ayakta tutan sudur. Hayatımızı idame ettirebilmemiz için en önemli besin kaynağımız olan su, dolaşım ve sindirim sistemlerinin çalışmasında temel unsur olduğu gibi, vücudumuzdan artık ve zehirli maddelerin atılmasında da mühim bir vazifeyi yerine getirir.

        Su hayattır. İnsan organizmasının önemli bir kısmı sudan meydana gelir. Kan dolaşımının olabilmesi, vücudun zararlı maddelerini atabilmesi, iç zarlarının kurumadan görevini yapabilmesi için hep suya ihtiyaç vardır. Bunun için sağlıklı her insanın aşırı terleme ve ishal halleri dışında, günde en az 1.5 litre suya ihtiyacı bulunmaktadır.

        Dünyamızın 3/4 'ünü Su kaplamaktadır. Vücudumuzun % 60'nı su teşkil etmektedir. Dünyadaki suların ancak %2.5'i tatlı sudur.Bunun da %70'i buzullarda, toprakta, atmosferde, yeraltı sularında bulunur ve kullanılamaz durumdadır.Nüfusun hızla artması, buna karşılık su kaynaklarının sabit kalması sebebiyle su ihtiyacı her geçen gün artmaktadır.
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