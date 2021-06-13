Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 13 Haziran 2021

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Yakışıklılık genlerimde var ne yapayım.
Ayşe Hatun ile Atilla Atacan'ın yakışıklısı Mahir Atacan
Mavi giyer bulut olurum, yeşil giyer bahar olurum
Şebnem ile Sedat Batal'ın prensesleri Yağmur Ada Batal
Ya bi maşallah alayım. Çok tatlıyım ne yapayım.
Meryem ile Okay Anucur'un bebişleri Feyza Anucur
Bi pyofösöy olarak sölüyom; Dünya yuvaylakmış
Yeşim ile Yener Paksoy'un oğulları Mert Ali Paksoy
Yakışıklılık genlerimde var ne yapayım.
Ayşe Hatun ile Atilla Atacan'ın yakışıklısı Mahir Atacan
Mavi giyer bulut olurum, yeşil giyer bahar olurum
Şebnem ile Sedat Batal'ın prensesleri Yağmur Ada Batal
Ya bi maşallah alayım. Çok tatlıyım ne yapayım.
Meryem ile Okay Anucur'un bebişleri Feyza Anucur
Bi pyofösöy olarak sölüyom; Dünya yuvaylakmış
Yeşim ile Yener Paksoy'un oğulları Mert Ali Paksoy