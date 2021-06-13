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    Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 13 Haziran 2021

    Takvim Gazetesi yazarı 'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 13 Haziran 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram
    KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

    Yakışıklılık genlerimde var ne yapayım.
    ile 'ın yakışıklısı



    Mavi giyer bulut olurum, yeşil giyer bahar olurum
    Şebnem ile Sedat Batal'ın prensesleri Yağmur Ada Batal



    Ya bi maşallah alayım. Çok tatlıyım ne yapayım.
    Meryem ile Okay Anucur'un bebişleri Feyza Anucur



    Bi pyofösöy olarak sölüyom; Dünya yuvaylakmış
    Yeşim ile Yener Paksoy'un oğulları Mert Ali Paksoy
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    Haberler Yaşam Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 13 Haziran 2021