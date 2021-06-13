Sivas ve Malatya'da yetişen kenger bitkisinin kök kısmından elde edilen Kenger sakızının kilosu 1000 liraya çıktı. Diş sağlığına, yüz felci geçiren kişilerin yüz kaslarını çalıştırmalarına, mide ağrısı ve şişkinliğine iyi geldiği bilinen bu sakızın tanesinin de 4 liradan satıldığı açıklandı. Yurt dışına da gönderilen bu ürünün 15-20 gün boyunca çiğnenebildiği de hatırlatıldı.
NASIL YAPILIR?
Kenger bitkisinin yeşil olan kısmı çok sıcaklarda kuruyor. Sonra kök bölgesine belirli aralıklarla kesitler atılarak içerideki süt dışarıya akıtılıyor. Sonra ocaklarda donan kenger sakızına şekil verilip çiğnemeye hazır hale getiriliyor.
NASIL YAPILIR?
Kenger bitkisinin yeşil olan kısmı çok sıcaklarda kuruyor. Sonra kök bölgesine belirli aralıklarla kesitler atılarak içerideki süt dışarıya akıtılıyor. Sonra ocaklarda donan kenger sakızına şekil verilip çiğnemeye hazır hale getiriliyor.