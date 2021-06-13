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    • Yaşam
    • 13.06.2021 18:23
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    • 13.06.2021 18:23
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    'de alkollü şahıs mahallede bulduğu keçiyi evine götürdü, ayılınca muhtara teslim etti!

    ’nin ilçesinde alkol aldığını belirten şahıs, gece geç saatlerde eve giderken mahallede bulunan keçilerden birini izinsiz alıp evine götürdü. Sabah kalktığında pişman olan şahıs, keçiyi sahibine teslim etti.

    Yer: Edirne... Keçinin sarhoş adamla imtihanı!
    Alkolün etkisiyle başkasına ait keçiyi evine götürdü, sabah muhtara teslim etti...

    ilçesine bağlı Atatürk Mahallesinde oturan K.G., gece saatlerde evine giderken aldığı alkolün etkisiyle yol üzerinde keçi besiciliği yapan tahta kapılı bir evden keçiyi alarak evine gitti.

    "ÇOK PİŞMANIM DEDİ"
    K.G., aldığı alkolün geçmesi üzerine akşam tahta kapılı bir evden aldığı keçiyi yanında görünce mahalle muhtarı ile görüştü. K.G. gece çok fazla alkol aldığını ve keçiyi izinsiz alarak evine götürdüğünü, çok pişman olduğunu ifade etti.

    Olay yerine gelen ekipleri, keçiyi sahibine ulaştırması için mahalle muhtarı Çetin Arslan'a teslim etti.
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    Haberler Yaşam Edirne'de alkollü şahıs mahallede bulduğu keçiyi evine götürdü, ayılınca muhtara teslim etti!