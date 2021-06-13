Rezidanstan düşerek hayatını kaybeden Ukraynalı Anzelika’nın son sözü: “Burak please, please”

İstanbul'da Ukraynalı fotomodel Anzelika Srabiants'ın (33) Sancaktepe'de birlikte yaşadıkları rezidansın balkonundan düşüp ölmesinin ardından tutuklanan köpek eğitmeni sevgili Burak Ercan'ın genç kadının son anlarını videoya aldığı ortaya çıktı. Genç kadının, balkon demirlerine tutunup 'Burak please, please' diye bağırarak kendisini kurtarmasını istediği anlaşıldı.
Ancak, Ercan'ın kadının yalvarmalarına kulak asmadığı ve düşerek ölmesini kayda aldığı tespit edildi. Savcılık bu görüntülere el koyarken tutuklanan Ercan ifadesinde, "Ataşehir'de bir restorana gidip yemek yedik, alkol aldık, eğlendik. Eve dönerken kıskançlığı nedeniyle tartıştık. Bana yumruk attı. Eve geldiğimizde de tartışma devam etti. Sonra da balkona çıktı. Ben de cep telefonu videosunu açtım. Beşinci kat balkondan aşağı düştü" dedi.
Ancak, Ercan'ın kadının yalvarmalarına kulak asmadığı ve düşerek ölmesini kayda aldığı tespit edildi. Savcılık bu görüntülere el koyarken tutuklanan Ercan ifadesinde, "Ataşehir'de bir restorana gidip yemek yedik, alkol aldık, eğlendik. Eve dönerken kıskançlığı nedeniyle tartıştık. Bana yumruk attı. Eve geldiğimizde de tartışma devam etti. Sonra da balkona çıktı. Ben de cep telefonu videosunu açtım. Beşinci kat balkondan aşağı düştü" dedi.