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    Rezidanstan düşerek hayatını kaybeden Ukraynalı Anzelika’nın son sözü: “Burak please, please”

    Ukraynalı model Anzelika’nın korkuluklardan tutunurken sadece ellerinin görüldüğü 2 dakikalık videoda, ‘Burak Burak, please, please’ (Lütfen lütfen) diye bağırdığı, Ercan’ın da “” (gel gel) cevabını verdiği tespit edildi.

    'Burak'ma beni!
    İstanbul'da Ukraynalı fotomodel 'ın (33) 'de birlikte yaşadıkları rezidansın balkonundan düşüp ölmesinin ardından tutuklanan köpek eğitmeni sevgili 'ın genç kadının son anlarını videoya aldığı ortaya çıktı. Genç kadının, balkon demirlerine tutunup 'Burak please, please' diye bağırarak kendisini kurtarmasını istediği anlaşıldı.



    Ancak, Ercan'ın kadının yalvarmalarına kulak asmadığı ve düşerek ölmesini kayda aldığı tespit edildi. Savcılık bu görüntülere el koyarken tutuklanan Ercan ifadesinde, "'de bir restorana gidip yemek yedik, alkol aldık, eğlendik. Eve dönerken kıskançlığı nedeniyle tartıştık. Bana yumruk attı. Eve geldiğimizde de tartışma devam etti. Sonra da balkona çıktı. Ben de cep telefonu videosunu açtım. Beşinci kat balkondan aşağı düştü" dedi.

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    Haberler Yaşam Rezidanstan düşerek hayatını kaybeden Ukraynalı Anzelika’nın son sözü: “Burak please, please”