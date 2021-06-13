Pazar günü denize girmek yasak mı? Pazar günleri marketler, kırtasiyeler açık mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırırlanlar arasında yer alıyor. Kademeli normalleşme kapsamında koronavirüs vaka sayılarını düşürmek amacıyla Pazar günü tam kapanma uygulanıyor ve belirli yerler muaf olurken diğer yerler kapalı oluyor. Peki denize girilebiliyor mu, kırtasiyeler açık oluyor mu? Market çalışma saatleri nedir? İşte yanıtı…
PAZAR GÜNÜ DENİZE GİRMEK YASAK MI? KIRTASİYELER AÇIK MI?
Pazar günü tam gün sokağa çıkma yasağı uygulandığı için denize girmek yasak. Temel ihtiyaçların satıldığı marketler, kasaplar, fırınlar gibi yerler tam kapanmada belirli saatlerde açık. Kırtasiyeler ise kapalı oluyor, yalnızca hafta sonu uygulanan MEB ve ÖSYM sınavlarında kırtasiyeler de yasaktna muaf oluyor.
PAZAR GÜNÜ MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ
Marketlerin çalışma saatleri İçişleri Bakanlığı'nın son genelgesine göre değişkenlik gösterdi.Buna göre marketler tam gün sokağa çıkma yasağının uygulanacağı pazar günü 17.00'a kadar açık tutulacak. Diğer günlerde ise böyle bir kısıtlama olmayacak.