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    • Yaşam
    • 13.06.2021 12:41
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    • 13.06.2021 12:43
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    Gündemde tüm illerden binlerce kişi ? , ? sorularının yanıtlarını merak ederek sıklıkla araştırır oldu. Koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken 1 Haziran itibariyle kademeli normalleşme uygulanmaya başlandı ve 81 il valiliklerine gönderildi. Pazar günleri denize girmek isteyen vatandaşlar yasak olup olmadığını araştırırken kırtasiye, market gibi yerlerin de açık olup olmadığını merak ediyor. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Pazar günü denize girmek yasak mı?

    Pazar günü denize girmek yasak mı? Pazar günleri marketler, kırtasiyeler açık mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırırlanlar arasında yer alıyor. Kademeli normalleşme kapsamında koronavirüs vaka sayılarını düşürmek amacıyla Pazar günü tam kapanma uygulanıyor ve belirli yerler muaf olurken diğer yerler kapalı oluyor. Peki denize girilebiliyor mu, kırtasiyeler açık oluyor mu? Market çalışma saatleri nedir? İşte yanıtı…

    PAZAR GÜNÜ DENİZE GİRMEK YASAK MI? KIRTASİYELER AÇIK MI?

    Pazar günü tam gün sokağa çıkma yasağı uygulandığı için denize girmek yasak. Temel ihtiyaçların satıldığı marketler, kasaplar, fırınlar gibi yerler tam kapanmada belirli saatlerde açık. Kırtasiyeler ise kapalı oluyor, yalnızca hafta sonu uygulanan MEB ve ÖSYM sınavlarında kırtasiyeler de yasaktna muaf oluyor.

    PAZAR GÜNÜ MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

    Marketlerin çalışma saatleri İçişleri Bakanlığı'nın son genelgesine göre değişkenlik gösterdi.Buna göre marketler tam gün sokağa çıkma yasağının uygulanacağı pazar günü 17.00'a kadar açık tutulacak. Diğer günlerde ise böyle bir kısıtlama olmayacak.

        Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcıların 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebileceği, vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve engelli vatandaşlar haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecekleri aktarılan genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olacağı bilgisi yer aldı.Online market ve yemek sipariş firmalarının hafta içi ve hafta sonu 07.00-00.00 saatlerinde evlere veya adrese servis şeklinde çalışabilecekler.
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