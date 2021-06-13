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    • Yaşam
    • 13.06.2021 13:22
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    • 13.06.2021 13:22
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    'da kontrolden çıkan taksi şarampole uçtu: 1 ölü, 5 yaralı

    'da kontrolden çıkan bir taksi şarampole uçtu. Feci kaza sonucu taksi şoförü Arif Yıldırımer hayatını kaybederken, ailesinden 5 kişi ise yaralandı.

    Konya'da kontrolden çıkan taksi şarampole uçtu

    'nın Tuzlukçu ilçesinde, kontrolden çıkan taksinin şarampole devrilmesi sonucu sürücü Arif Yıldırımer (49) hayatını kaybetti, ailesinden 5 kişi yaralandı.

    Kaza, saat 06.00 sıralarında Tuzlukçu ilçesi Akşehir-Yunak yolu Koraşı Mahallesi'nde meydana geldi. Arif Yıldırımer yönetimindeki 42 GER 06 plakalı taksi, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Sürücü Yıldırımer'in hayatını kaybettiği kazada otomobilde bulunan ailesinden 5 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Akşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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    Haberler Yaşam Konya'da kontrolden çıkan taksi şarampole uçtu: 1 ölü, 5 yaralı