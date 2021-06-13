Sultan Abdülhamit ve Sultan Abdülaziz döneminde yazılan mektuplar sır oldu! ABD başkanlarına yazılmıştı...

'İDDİALARI BEN DE DUYDUM'

Prof. Dr. Erhan Afyoncu şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu iddiayı ben de okudum, biliyorum. Ancak somut bir bilgim yok. Osmanlı döneminde memurlar çalışmak için büro evrakını evlerine götürürlerdi. Çıkan yangınlarda bu evrakın da evle birlikte yanmasından dolayı Osmanlı döneminde bile eve evrak götürmek yasaklanmıştı. Eskiden araştırmacıların değişik arşiv ve kütüphanelerdeki belgeleri evlere götürdüklerini eski hocalarımızdan duyduk. Hatta hocaların ölmesinden sonra bu evrakların geri alınmasının bir mesele olduğu da anlatılırdı. Günümüzde artık böyle bir uygulama kalmadı. Belgelerin orijinalleri dışarı verilmiyor. Hatta araştırma salonunda bile orijinallerini incelemek çok zor. Genellikle dijitalleri üzerinden araştırma yapılıyor. Ancak problem hocanın ani vefatıyla ortaya çıkıyor. Böyle sıkıntıların zaman zaman yaşandığını biliyoruz."