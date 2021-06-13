



Acılı eş Elanur Karaten "Benim çocuğum yetim kaldı. Hiçbir şey yokken ben eşimi kaybettim. Eşimin hiçbir suçu yok. Sadece oradan geçiyorduk. Bebeğimi korumaya çalıştı o kadar. Böyle bir acı yok" diyerek ağladı.