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    'de sokak ortasında silahlı çatışma: Kızını parka götüren baba hayatını kaybetti

    ’de yaşayan , kızıyla parktan dönerken çatışmanın ortasında kaldı. Hemen evladının üzerine kapandı. Ancak başından yaralandı, kurtarılamadı. Acılı eşinin sözleri yürek yaktı: Çocuğum yetim kaldı. Ben eşimi kaybettim...

    Katil sürüsü!

    Şehir eşkıyaları, evladını korumak isteyen babayı hayattan kopardı. Yürek yakan olay önceki gün İstanbul Şişli'de yaşandı. İki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Tartışmada silahlarına sarılan magandalar, etrafa rastgele ateş açtı. Okan Karaten ise eşi Elanur ve kızı ile parktan dönerken çatışmanın ortasında kaldı.



    BEBEĞİMİ KORUMAK İSTEDİ
    Kurşunlardan korumak için evladının üzerine kapandı. Ancak kafasına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Hemen hastaneye kaldırıldı, fakat kurtarılamadı.



    Acılı eş Elanur Karaten "Benim çocuğum yetim kaldı. Hiçbir şey yokken ben eşimi kaybettim. Eşimin hiçbir suçu yok. Sadece oradan geçiyorduk. Bebeğimi korumaya çalıştı o kadar. Böyle bir acı yok" diyerek ağladı.




        CEPHANELİK GİBİ!
        Çıkan çatışmayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda olay yerinden 1 adet pompalı tüfek, 1 adet ruhsatlı sarsılmaz tabanca, 1 adet av tüfeği ve 2 adet kırma tüfek ile bir araç içerisinden 1 adet Uzi diye bilinen otomatik silah, 1 adet SigSaour ibareli tabanca ve 1 adet Baretta ibareli tabanca çıktı!



        ONLARCA KOVAN BULUNDU
        Silahlı çatışmanın meydana geldiği sokakta polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Yapılan incelemede, 80'den fazla mermi kovanına ulaşıldı. Birçok binanın duvarında, camlarında ve bazı otomobillerde de kurşun izleri vardı.
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