Şehir eşkıyaları, evladını korumak isteyen babayı hayattan kopardı. Yürek yakan olay önceki gün İstanbul Şişli'de yaşandı. İki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Tartışmada silahlarına sarılan magandalar, etrafa rastgele ateş açtı. Okan Karaten ise eşi Elanur ve kızı ile parktan dönerken çatışmanın ortasında kaldı.
BEBEĞİMİ KORUMAK İSTEDİ
Kurşunlardan korumak için evladının üzerine kapandı. Ancak kafasına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Hemen hastaneye kaldırıldı, fakat kurtarılamadı.
Acılı eş Elanur Karaten "Benim çocuğum yetim kaldı. Hiçbir şey yokken ben eşimi kaybettim. Eşimin hiçbir suçu yok. Sadece oradan geçiyorduk. Bebeğimi korumaya çalıştı o kadar. Böyle bir acı yok" diyerek ağladı.