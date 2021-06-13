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    'da attan düşen genç öğretmen hayatını kaybetti: Organları 3 kişiye umut oldu

    'da attan düşen genç kız hastanede hayatını kaybetti. İlk etapta beyin ölümü gerçekleşen 24 yaşındaki okul öncesi öğretmeni 'ün bağışladığı organları 3 kişiye umut oldu.

    Hayata bak
    Attan düşen genç öğretmen hayatını kaybetti. 3 kişiye hayat verdi. 'da yaşayan 24 yaşındaki Songül Özsöz, okul öncesi öğretmeniydi. En büyük tutkusu ise ata binmekti. Geçtiğimiz hafta atla arazi turuna çıktığı sırada dengesini kaybetti. Yere düşerek kafasını çarpması sonucu beyin kanaması geçirdi. Tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, talihsiz kızın organlarının bağışlanmasını istedi.



    3 KİŞİYE CAN OLDU
    'ün organları, 3 kişiye hayat verdi. Karaciğeri ve bir böbreği 2 hastaya nakledilmek üzere 'a, diğer böbreği ise 'a gönderildi.
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