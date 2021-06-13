Attan düşen genç öğretmen hayatını kaybetti. 3 kişiye hayat verdi. Erzincan'da yaşayan 24 yaşındaki Songül Özsöz, okul öncesi öğretmeniydi. En büyük tutkusu ise ata binmekti. Geçtiğimiz hafta atla arazi turuna çıktığı sırada dengesini kaybetti. Yere düşerek kafasını çarpması sonucu beyin kanaması geçirdi. Tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, talihsiz kızın organlarının bağışlanmasını istedi.
3 KİŞİYE CAN OLDU
Songül Özsöz'ün organları, 3 kişiye hayat verdi. Karaciğeri ve bir böbreği 2 hastaya nakledilmek üzere Samsun'a, diğer böbreği ise Trabzon'a gönderildi.
3 KİŞİYE CAN OLDU
Songül Özsöz'ün organları, 3 kişiye hayat verdi. Karaciğeri ve bir böbreği 2 hastaya nakledilmek üzere Samsun'a, diğer böbreği ise Trabzon'a gönderildi.