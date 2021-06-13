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    • Yaşam
    • 13.06.2021 20:53
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    • 13.06.2021 20:53
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    Evinin altında ararken altında kaldı! 2 katlı ev ise çökme endişesiyle boşaltıldı

    Konya'da 2 katlı evinin bodrumunda kaçak kazı yaparak aradığı iddia edilen (58), 25 metre derinlikteki çukurda toprak kayması yaşanınca altında kaldı. Beline kadar toprak ve moloza gömülen Teke, ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. 2 katlı ev ise çökme tehlikesine karşı boşaltıldı. Haberin detayları...

    DHA
    Define ararken göçük altında kaldı

    Olay, saat 16.00 sıralarında merkez ilçesi Akabe Mahallesi Sonarzu Sokak'ta bulunan 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Evinin bodrum katında kaçak kazı yaparak aradığı öne sürülen , kazılan 25 metre derinlikteki çukurda toprak kayması nedeniyle altında kaldı.

    Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ekipleri sevk edildi. Evin kiler bölümünden geçilerek girilen kazı alanına gelen ekipler, yaklaşık 25 metre derinlikteki çukurda mahsur kalan Yılmaz Teke'yi 3 saat süren çalışmalar sonucunda sıkıştığı yerden kurtardı.

    SU KUYUSU İÇİN KAZI YAPTIKLARI BELİRTİLDİ

    Yılmaz Teke ve yakınlarının polise verdikleri ilk ifadesinde evlerinin altını su kuyusu için kazdıklarını söylediği öğrenildi.

    Ambulansla 'ne kaldırılan Yılmaz Teke'nin bacaklarında kırıklar olduğu öğrenildi.

    ÇÖKME RİSKİ NEDENİYLE 2 KATLI EV BOŞALTILDI

    Bu arada belediye ekiplerince yapılan inceleme sonucunda kazı nedeniyle 2 katlı evde çökme riski bulunduğu belirlendi.

    Bunun üzerine ekipler tarafından evde oturanlar tahliye edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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    Haberler Yaşam Evinin altında define ararken göçük altında kaldı! 2 katlı ev ise çökme endişesiyle boşaltıldı