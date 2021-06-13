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    En acı düğün! Doktorların 3 ay ömür biçtiği Hira'dan acı haber

    'da primer pulmoner hipertansiyon nedeniyle doktorların 3 ay ömür biçtiği düğüne katılacak ailesiyle dün gittiği 'un ilçesinde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Gülsüm Hira'nın beyin ölümü gerçekleşti. Minik kız 'ta gözyaşlarıyla toprağa verildi.

    En acı düğün
    Antalya'da gittiği hastanede primer pulmoner hipertansiyon teşhisi konulan Gülsüm Hira Sudan'a (3) doktorlar 3 ay ömür biçti. Sudan, dün ailesiyle düğün için 'un ilçesine gitti. Minik çocuk, düğünden sonra fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Gülsüm Hira'nın beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, gözyaşlarına boğuldu. Akciğer nakli zorunlu olan minik kızın ailesi, yardım çağrısı yapmıştı.



    Baba , "Doktorlar, '8-9 yaşına kadar yaşarsa nakil sırasına alırız. Fazla bir şey kalmamış rahat ettir' demişti. Allah'ım kimseye evlat acısı vermesin" dedi.
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