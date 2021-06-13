En acı düğün! Doktorların 3 ay ömür biçtiği Hira'dan acı haber

Antalya'da gittiği hastanede primer pulmoner hipertansiyon teşhisi konulan Gülsüm Hira Sudan'a (3) doktorlar 3 ay ömür biçti. Sudan, dün ailesiyle düğün için Burdur'un Bucak ilçesine gitti. Minik çocuk, düğünden sonra fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Gülsüm Hira'nın beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, gözyaşlarına boğuldu. Akciğer nakli zorunlu olan minik kızın ailesi, yardım çağrısı yapmıştı.
Baba Sinan Sudan, "Doktorlar, '8-9 yaşına kadar yaşarsa nakil sırasına alırız. Fazla bir şey kalmamış rahat ettir' demişti. Allah'ım kimseye evlat acısı vermesin" dedi.
Baba Sinan Sudan, "Doktorlar, '8-9 yaşına kadar yaşarsa nakil sırasına alırız. Fazla bir şey kalmamış rahat ettir' demişti. Allah'ım kimseye evlat acısı vermesin" dedi.