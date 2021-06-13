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    • Yaşam
    • 13.06.2021 08:48
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    • 13.06.2021 08:48
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    'da kontrolü kaybeden sürücü karşı şeride uçup başka otomobile çarptı!

    Son dakika haberi... 'da sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 31 LN 542 plakalı otomobil, 'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşıp karşı şeride geçerek . idaresindeki 16 AAZ 577 plakalı otomobille çarpıştı.

    Kontrolü kaybeden sürücü karşı şeride uçtu!

    Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 31 LN 542 plakalı otomobil, Ulubatlı Hasan Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşıp karşı şeride geçerek Yılmaz Y. idaresindeki 16 AAZ 577 plakalı otomobille çarpıştı.

    Kazada, Yılmaz Y. ile aynı araçta bulunan Bünyamin M. ve Serhat Y. yaralandı.

    Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine ile Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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        Haberler Yaşam Bursa'da kontrolü kaybeden sürücü karşı şeride uçup başka otomobile çarptı!