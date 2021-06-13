Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 31 LN 542 plakalı otomobil, Ulubatlı Hasan Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşıp karşı şeride geçerek Yılmaz Y. idaresindeki 16 AAZ 577 plakalı otomobille çarpıştı.