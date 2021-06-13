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    ’dan sonra kardeşi Figen Dırla da uyuşturucuyla yakalandı!

    Konya'da Kadir Şeker’in dayaktan kurtarmak isterken katil olduğu ’dan sonra kardeşi Figen Dırla da uyuşturucuyla yakalandı. Uyuşturucunun alıcılarının kim olduğu da araştırılmaya başlandı.

    Ailece 'dırla'tmışlar
    Konya'da Özgür Duran'ın ölümüne neden olan Kadir Şeker'in kurtarmaya çalıştığı 'nın ardından kız kardeşi Figen Dırla da uyuşturucu satıcısı çıktı. Narkotik polisi, şehre gelen araca operasyon gerçekleştirerek 3 kilo eroin ele geçirdi. Uyuşturucuyla ilgili Figen Dırla ve araçtaki (42) gözaltına alındı. Zanlıların sorgulanmalarına başlandı. Uyuşturucunun alıcılarının kim olduğu da araştırılmaya başlandı.



    Kadir Şeker, 5 Şubat 2020'de Ayşe Dırla'yı dayaktan kurtarmak isterken katil oldu. Şeker, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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    Haberler Yaşam Ayşe Dırla’dan sonra kardeşi Figen Dırla da uyuşturucuyla yakalandı!