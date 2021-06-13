Konya'da Özgür Duran'ın ölümüne neden olan Kadir Şeker'in kurtarmaya çalıştığı Ayşe Dırla'nın ardından kız kardeşi Figen Dırla da uyuşturucu satıcısı çıktı. Narkotik polisi, şehre gelen araca operasyon gerçekleştirerek 3 kilo eroin ele geçirdi. Uyuşturucuyla ilgili Figen Dırla ve araçtaki Erdal Güneş (42) gözaltına alındı. Zanlıların sorgulanmalarına başlandı. Uyuşturucunun alıcılarının kim olduğu da araştırılmaya başlandı.
Kadir Şeker, 5 Şubat 2020'de Ayşe Dırla'yı dayaktan kurtarmak isterken katil oldu. Şeker, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kadir Şeker, 5 Şubat 2020'de Ayşe Dırla'yı dayaktan kurtarmak isterken katil oldu. Şeker, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.