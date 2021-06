SON SÖZLERİ

Burak Ercan polisteki ifadesinde, sevgilisi Anzelika Sraufant'ın taksiyle eve dönerken kendisine yumruk attığını ve kaşını yardığını iddia etti. Burak Ercan'ın "Balkondan sarktığını gördüm. Hemen cep telefonu videosunu açarak kayıt yapmaya başladım. Sonra ben de balkona giderek yukarıya çekmek istedim ancak başaramadım. Beşinci kat balkondan aşağı düştü" dediği 2 dakikalık video da Anzelika'nın cep telefonunda bulundu. Videoda sadece elleri görünen Anzelika sevgilisine "Burak Burak" diye sesleniyor. Bu sırada Burak Ercan'ın da "come come" (gel gel) diye seslendiği duyuluyor. Videonun devamında Anzelika'nın "Please, please" (Lütfen lütfen) diye bağırdığı duyuluyor.