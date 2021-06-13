Anzelika Sraufant iki yıldır Türkiye'deydi. Bir toplantıda "ünlülerin köpek eğitmeni" diye tanınan Burak Ercan'la arkadaş oldu. İkili bir süre sonra Burak Ercan'ın Sancaktepe'deki rezidans dairesinde birlikte yaşamaya başladı. Etraflarındaki kişilere göre, ikili arasında çalkantılı bir ilişki vardı. Anzelika Sraufant ve Burak Ercan geçen perşembe günü Ataşehir'de bulunan bir restorana gitti. Güzel başlayan yemekte bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Anzelika kendilerini eve götürmesi için Burak Ercan'ın önce korsan taksici sonra da torbacı dediği Mustafa A.'yı aradı.