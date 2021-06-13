Antalya Konyaaltı'nda kasap Hüseyin Akkaş (30), çocukluğundan beri karavan sahibi olmak istedi. Ancak parası yetmeyince, 23 yaşındaki Kartal model arabasını karavana çevirdi. 17 bin liraya yenilettiği arabasına mutfak rafları hatta buzdolabı bile yerleştirdi. "Hayallerimden vazgeçmedim" dedi.
TAM BİN 800 YILLIK
İzmir Torbalı'da bulunan Metropolis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları devam etti. Günümüzden yaklaşık 5 bin yıl öncesine uzanan yerleşim yerinde Erken Tunç Çağı ve Orta Tunç Çağı'na ait çok sayıda eser tespit edildi. Dün ise arkeologlar nefes kesen bir çalışmaya tanıklık etti! Bin 800 yıllık bir heykel tarihin derinliklerin günümüze çıkartılabildi.
İKİZİ DE YUNUS
Manisa'da tek yumurta ikizleri Yusuf Kopurlu ve Emin Kopurlu, hayata birlikte başladı. 50 yıldır da hiç ayrılmadı. Polis olan iki kardeş, yunus ekibi' olarak bilinen motosikletli polis timleri arasında omuz omuza görev aldı. İkizlerden Yusuf Kopurlu, "Polis okulunda da birlikteydik, birlikte mezun olduk, birlikte göreve başladık" açıklaması yaptı. Emin Kopurlu ise "Gittiğimiz olaylarda, bizi görenler şaşırıyor. Birbirimize çok benzediğimiz için olay yerindeki insanların dikkatini çekiyoruz" diyerek kardeşiyle çalışmaktan mutlu olduğunu açıkladı.
O HAKİM ÖLÜ BULUNDU
Hatay Reyhanlı'daki bombalı saldırısının duruşmasında gözlerinin dolması ile gündeme gelen ağır ceza hakimi Buket Demirel (54), rahatsızlığı nedeniyle izne ayrıldı. Kendisine ulaşamayan yakınları, polise haber verdi. Ankara'daki evine gidildi. Hakim, ölü halde bulundu. Demirel'in ölüm
nedeni otopsi sonucu belirlenecek.
TOZ DUMAN OLDU
Antalya'da Şerife Tırnaksız (25), safari tur firmasına araçlarının toza yol açtığını söyledi. 1'i kadın 4 kişi tarafından yüzüne biber gazı sıkılarak darp edildi. Talihsiz kadın, şikayette bulundu.
6 BİN 76 YENİ VAKA
Türkiye'de dün 218 bin 758 kişiye Covid-19 testi yapıldı. 6 bin 76 tanı konuldu. 75 kişi hayatını kaybetti. Toplam vefat sayısı 48 bin 668'e yükseldi.
PİTBULL DEHŞETİ
İstanbul Başakşehir'de 16 yaşındaki Mine Dönmez, şarj cihazı almak için komşusuna gitti. Alt katın boş olduğunu düşünerek, kapıyı açan Mine'ye yeni taşınan kiracının pitbull cinsi iki köpeği saldırdı. Köpeklerin saldırısından, komşular tarafından kurtarılan Mine, Başakşehir Çam ve Şakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerindeki yaralara 56 dikiş atıldı. İki pitbull sakinleştirici iğne yapılıp sahibi Zeynep Bestan'ın eşliğinde rehabilite merkezine götürüldü.
167 MİLYON DEVRETTİ - ÇILGIN SAYISAL LOTO
6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 166 milyon 887 bin 972 lira devretti. 5 bilen 6 kişi, 99 bin 71'er lira, 4 bilenler bin 524'er lira, 3 bilenler 99'ar lira, 2 bilenler ise 10'ar lira ikramiye alacak. (5,13,15,37,52,78,88)
SATILIK 460 YILLIK HAMAM
Kanuni devrinde, 1562'de yaptırılan tarihi Horhor Hamamı satışa çıkarıldı. İstanbul Fatih'teki yapının sahipleri 29 milyon lira istiyor.
İSKİ'Yİ SU BASTI
Avcılar'da yağmur yağdı. İSKİ binasını su bastı. İşçiler zor kurtarıldı.
REKOR ZEHİR
İstanbul'da 3 ilçede operasyon düzenlendi. 2 milyon kutu uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.
HIRSIZ MESAİDE
Pandemide hırsızlar fazla mesai yaptı. İstanbul'da Kapalıçarşı'ya 5 kez girip tam 100 kilo altın çaldı.
DURUNUN SON KARESİ
ANTALYA'DA halası ile oyuncak almaya çıkan Duru Akça'ya (6), yaya geçidinde otomobil çarptı. HASTANEYE kaldırıldı ama kurtarılamadı. Geriye, kazadan yarım saat önce çekilen bu görüntüsü kaldı.
TAM BİN 800 YILLIK
İzmir Torbalı'da bulunan Metropolis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları devam etti. Günümüzden yaklaşık 5 bin yıl öncesine uzanan yerleşim yerinde Erken Tunç Çağı ve Orta Tunç Çağı'na ait çok sayıda eser tespit edildi. Dün ise arkeologlar nefes kesen bir çalışmaya tanıklık etti! Bin 800 yıllık bir heykel tarihin derinliklerin günümüze çıkartılabildi.
İKİZİ DE YUNUS
Manisa'da tek yumurta ikizleri Yusuf Kopurlu ve Emin Kopurlu, hayata birlikte başladı. 50 yıldır da hiç ayrılmadı. Polis olan iki kardeş, yunus ekibi' olarak bilinen motosikletli polis timleri arasında omuz omuza görev aldı. İkizlerden Yusuf Kopurlu, "Polis okulunda da birlikteydik, birlikte mezun olduk, birlikte göreve başladık" açıklaması yaptı. Emin Kopurlu ise "Gittiğimiz olaylarda, bizi görenler şaşırıyor. Birbirimize çok benzediğimiz için olay yerindeki insanların dikkatini çekiyoruz" diyerek kardeşiyle çalışmaktan mutlu olduğunu açıkladı.
O HAKİM ÖLÜ BULUNDU
Hatay Reyhanlı'daki bombalı saldırısının duruşmasında gözlerinin dolması ile gündeme gelen ağır ceza hakimi Buket Demirel (54), rahatsızlığı nedeniyle izne ayrıldı. Kendisine ulaşamayan yakınları, polise haber verdi. Ankara'daki evine gidildi. Hakim, ölü halde bulundu. Demirel'in ölüm
nedeni otopsi sonucu belirlenecek.
TOZ DUMAN OLDU
Antalya'da Şerife Tırnaksız (25), safari tur firmasına araçlarının toza yol açtığını söyledi. 1'i kadın 4 kişi tarafından yüzüne biber gazı sıkılarak darp edildi. Talihsiz kadın, şikayette bulundu.
6 BİN 76 YENİ VAKA
Türkiye'de dün 218 bin 758 kişiye Covid-19 testi yapıldı. 6 bin 76 tanı konuldu. 75 kişi hayatını kaybetti. Toplam vefat sayısı 48 bin 668'e yükseldi.
PİTBULL DEHŞETİ
İstanbul Başakşehir'de 16 yaşındaki Mine Dönmez, şarj cihazı almak için komşusuna gitti. Alt katın boş olduğunu düşünerek, kapıyı açan Mine'ye yeni taşınan kiracının pitbull cinsi iki köpeği saldırdı. Köpeklerin saldırısından, komşular tarafından kurtarılan Mine, Başakşehir Çam ve Şakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerindeki yaralara 56 dikiş atıldı. İki pitbull sakinleştirici iğne yapılıp sahibi Zeynep Bestan'ın eşliğinde rehabilite merkezine götürüldü.
167 MİLYON DEVRETTİ - ÇILGIN SAYISAL LOTO
6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 166 milyon 887 bin 972 lira devretti. 5 bilen 6 kişi, 99 bin 71'er lira, 4 bilenler bin 524'er lira, 3 bilenler 99'ar lira, 2 bilenler ise 10'ar lira ikramiye alacak. (5,13,15,37,52,78,88)
SATILIK 460 YILLIK HAMAM
Kanuni devrinde, 1562'de yaptırılan tarihi Horhor Hamamı satışa çıkarıldı. İstanbul Fatih'teki yapının sahipleri 29 milyon lira istiyor.
İSKİ'Yİ SU BASTI
Avcılar'da yağmur yağdı. İSKİ binasını su bastı. İşçiler zor kurtarıldı.
REKOR ZEHİR
İstanbul'da 3 ilçede operasyon düzenlendi. 2 milyon kutu uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.
HIRSIZ MESAİDE
Pandemide hırsızlar fazla mesai yaptı. İstanbul'da Kapalıçarşı'ya 5 kez girip tam 100 kilo altın çaldı.
DURUNUN SON KARESİ
ANTALYA'DA halası ile oyuncak almaya çıkan Duru Akça'ya (6), yaya geçidinde otomobil çarptı. HASTANEYE kaldırıldı ama kurtarılamadı. Geriye, kazadan yarım saat önce çekilen bu görüntüsü kaldı.