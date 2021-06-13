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    Akademik isyan! Kızı doktora sınavını kazanamadı, bölüm başkanını istifaya zorladı...

    Kahramanmaraş Rektörü Prof. Dr. , kızı doktora sınavını kazanamayınca bölüm başkanına kızdı. Baskı yaparak istifaya zorladı!

    Akademik isyan!

    Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde büyük bir skandal yaşandı. İddiaya göre, Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, öğretim görevlisi kızı Esra Aslancan'ın 'Doktora' sınavı için bölüm başkanı Doç. Dr. Mahmut Sağır ile görüşmek istedi. Ancak Sağır, Rektör Can'ın bu davetini kabul etmedi.



    Aslancan sınavı kazanamayınca, Rektör Can, dekan aracılığıyla Sınav Komisyonu Başkanı Dr. Sağır'ı istifaya zorladı. Sağır önce bölüm başkanlığı görevinden ayrıldı. Daha sonra da karıştığı bir kavga gerekçe gösterilerek açığa alındı.



    EMİR VERDİ!
    Doç. Dr. Mahmut Sağır "Sınavdan önce Rektör bey fakültenin dekan ve dekan yardımcısına 'Benim kızın sınavı var. Bu sınavı kazanacak' demiş. Beni de yanına çağırdı konuyu görüşmek için ancak ben gitmedim. Nitekim sınav yapıldı ve kızı başarısız oldu. Bunun üzerine rektör dekanı suçladı. O programı zaten kızı için açtığını söyledi. Ben Eğitim Bilimleri bölüm başkanıydım. Bu görevimden bizzat baskı gördüğüm için istifa ettim" dedi.



        AİLE ÜNİVERSİTESİ
        Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, "Kızım sınava giriyor ve kazanamıyor. İtiraz bile etmiyor. Hepsi benim dışımda olan şeyler. Zerre kadar dahlim yok" dedi.

        Rektör Niyazi Can'ın diğer kızı Emine Canmercan da Sütçü İmam Üniversitesi öğretim görevlisi. Rektörün damadı Şeyh Mehmet Aslancan da Sağlık
        Kültür Spor Daire Başkanlığı'nda görev yapıyor.

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