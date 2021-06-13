Akademik isyan! Kızı doktora sınavını kazanamadı, bölüm başkanını istifaya zorladı...





EMİR VERDİ!

Doç. Dr. Mahmut Sağır "Sınavdan önce Rektör bey fakültenin dekan ve dekan yardımcısına 'Benim kızın sınavı var. Bu sınavı kazanacak' demiş. Beni de yanına çağırdı konuyu görüşmek için ancak ben gitmedim. Nitekim sınav yapıldı ve kızı başarısız oldu. Bunun üzerine rektör dekanı suçladı. O programı zaten kızı için açtığını söyledi. Ben Eğitim Bilimleri bölüm başkanıydım. Bu görevimden bizzat baskı gördüğüm için istifa ettim" dedi.