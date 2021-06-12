Zonguldak'ta şüpheli bir ölüm meydana geldi.

Sıtkı Velioğlu isimli işadamı evinde ölü bulundu. Evde yapılan incelemenin ardından şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Kozlu ilçesi Kavaklık Mahallesi'ndeki on katlı bir apartmanın en üst katında meydana geldi.