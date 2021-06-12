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    • Yaşam
    • 13.06.2021 00:31
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    • 13.06.2021 00:53
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    'ta işadamının şüpheli ölümü! Cansız bedeni evinde bulundu...

    'ta şüpheli bir ölüm meydana geldi. İşadamı 'nun cansız bedeni evinde bulundu. Velioğlu'nun cesedi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    İHA
    İşadamının şüpheli ölümü!

    Zonguldak'ta şüpheli bir ölüm meydana geldi.

    Sıtkı Velioğlu isimli işadamı evinde ölü bulundu. Evde yapılan incelemenin ardından şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
    Edinilen bilgiye göre olay, Kozlu ilçesi Kavaklık Mahallesi'ndeki on katlı bir apartmanın en üst katında meydana geldi.

    YAKINLARI KANLAR İÇİNDE BULDU
    46 yaşındaki işadamı Sıtkı Velioğlu'nu kanlar içerisinde gören yakınları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler Velioğlu'nun öldüğünü belirledi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de olay yerine gelerek delil topladı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI
    Velioğlu'nun cansız bedeninin yanında bulunduğu iddia edilen silaha da el konuldu. Velioğlu'nun cesedi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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    Teşekkürler Halise teyze
    Haberler Yaşam Zonguldak'ta işadamının şüpheli ölümü! Cansız bedeni evinde bulundu...