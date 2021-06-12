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    • Yaşam
    • 12.06.2021 23:32
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    • 12.06.2021 23:50
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    Kadın sürücüler araçlarından inip saç saça etti!

    'da 2 kadın sürücü, araçlarını durdurup, yol ortasında saç saça baş başa etti. Yoldan geçen sürücüler, kadınları ayırırken, bu anlar, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

    DHA
    Kadın sürücüler trafikte kavga etti

    ilçesi 12'nci Cadde, bilinmeyen nedenle durdurdukları araçlarından inen 2 kadın, etmeye başladı. Birbirlerinin saçlarından çekip, boğazından sıkan kadınları, yoldan geçen diğer sürücüler güçlükle ayırdı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

    Görüntülerde aracından inen kadının, diğerini otomobilinden inmesine fırsat vermemek için kapıyla sıkıştırmaya çalıştığı görüldü. Kendisini kapı engelinden kurtaran kadının ise diğer kadın sürücünün üzerine atladığı anlar kameraya yansıdı.

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    Teşekkürler Halise teyze
    Haberler Yaşam Kadın sürücüler araçlarından inip saç saça kavga etti!