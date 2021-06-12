Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 12 Haziran 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

Sultan ile Ferhat Yılmaz'ın prensesi Şirin Yılmaz





Tuğba ile Sadullah Ataklı'nın yavruları Anıl Yamaç





Nubar ile Ömer Lütfü Aygün'ün kızları İrem Nur Aygün





Hatice ile Önder Türk'ün fıstıkları Amine Betül Türk

