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    Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 12 Haziran 2021

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 12 Haziran 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram

    KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

    Sultan ile Ferhat Yılmaz'ın prensesi Şirin Yılmaz


    Tuğba ile Sadullah Ataklı'nın yavruları Anıl Yamaç


    Nubar ile Ömer Lütfü Aygün'ün kızları İrem Nur Aygün


    Hatice ile Önder Türk'ün fıstıkları Amine Betül Türk

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    Haberler Yaşam Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 12 Haziran 2021