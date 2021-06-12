Son dakika: Cinayetlerin sonu gelmiyor! Şimdi de karavanda eğlence kanla son buldu: Üç kişinin cansız bedeni...

Son dakika haberi... Türkiye genelindeki 6 il adeta kan gölüne döndü. Kavga ile başlayan olayların sonucunda silahlar peş peşe ateşlendi. Son cinayet haberi ise Samsun'dan geldi.
SABAH'ta yer alan habere göre, Samsun'un Bafra ilçesinde, Derbent Barajı kenarında bulunan karavanda birlikte alkol alan Oğuz Bircan (28) ile çiğköfteci İsmail Varol (25) ve Orhan Yüksel (27) arasında önceki gece saat 04.30 sıralarında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine tabancasını çıkaran Oğuz Bircan, "Bana yanlış yaptınız" diyerek İsmail Varol ve Orhan Yüksel'i öldürdü. Bu sırada kurşunlardan biri yandaki karavana isabet etti.