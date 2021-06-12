Son dakika: Cinayetlerin sonu gelmiyor! Şimdi de karavanda eğlence kanla son buldu: Üç kişinin cansız bedeni...

ART ARDA CİNAYETLER

İzmir'in Menemen ilçesinde, Arpak ve Kılıç ailelerinin çocukları kavga etti. Çocuklardan birinin bıçaklanarak ağır yaralandığı dedikodusu üzerine bu kez büyükler birbirlerine girdi. Çıkan silahlı kavgada vurulan ve ağır yaralanan Mehmet Arpak (44) ile Salih Kılıç (48), kaldırıldıkları hastanede öldü.