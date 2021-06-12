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    , doktor eşi 'ı bıçaklayarak katletti: İfadesindeki detaylar tüyler ürpertti

    'da yaşayan , 9 aylık eşi kadın doğum uzmanı Opr. Dr. 'ı bıçaklayarak katletti. Üvey oğlu A.A.'yı da dövüp bodruma kilitledi! Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam etti. Katilin ifadesindeki detaylar tüyler ürpertti.

    Her satırı vahşet

    Tarihler, 10 Mayıs'ı gösterdiğinde Türkiye bir vahşete tanıklık etti. 'da yaşayan , 9 aylık eşi kadın doğum uzmanı Opr. Dr. Zeynep Erdoğan'ı bıçaklayarak katletti.

    Üvey oğlu A.A.'yı (16) da dövüp bodruma kilitledi! Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam etti.

    'ın evlendikten yaklaşık 3 ay sonra katil Mehmet Erdoğan'ı şiddet uyguladığı için şikayet ettiği belirlendi. Öte yandan Erdoğan'ın ifadesindeki her satır tüyler ürpertti!

    OĞLU İFADE VEREMEDİ


    Cani, "Zeynep ile sosyal medyada tanıştık. Onun evinde, çocuklarıyla yaşamaya başladık. Ben bu sürede işsizdim. Bir süre sonra geçimsizlik yapamaya başladık. Alkol aldığında bana hakaret ediyordu. Olay günü de tartıştık. Elindeki bıçağı almak isterken boğuşmaya başladık. Bu sırada Zeynep'i bıçakladım. Oğlu A.A'yı annesini o şekilde görmesin diye bağlayıp bodruma kapattım. Zeynep'in yanına çıktığında ölmüş olduğunu fark ettim" dedi. Öte yandan dava dosyasında A.A.'nın henüz ifadesinin alınmadığı, psikolojik durumu nedeniyle doktorunun buna izin vermediği belirtildi.

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    Haberler Yaşam Mehmet Erdoğan, doktor eşi Zeynep Erdoğan'ı bıçaklayarak katletti: İfadesindeki detaylar tüyler ürpertti