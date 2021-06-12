Evden dışarı çıkmadığımız koronavirüs günlerinde artan kilomuz en büyük derdimiz haline geldi. Kiloların tek nedeni fazla yemek değil elbette; hareketsiz bir yaşam da vücudun yağlanmasına yol açıyor. 20 yıldır zayıflama alanında çalışan nörobilim uzmanı Deniz Egece, "Zayıflamada Hareket" adlı yeni kitabında işte bu konuyu ele aldı. Egece, kitabında kilo verme sürecinde hareketin önemini örneklerle anlattı.
ÇOK SATAN KİTAPLARIN YAZARI
Deniz Egece, daha önce "Zayıflamada Son Söz", "Zayıflamada Değişim Süreci" ve "Zayıflamada Beslenme" adlı kitapları çıkarmış, üç eser farklı ülkelerde çok satanlar listelerine girmişti. Geliştirdiği zayıflama yöntemiyle kilo sorunu yaşayanlara umut olan ünlü nörobilim uzmanının son kitabı "Zayıflamada Hareket" de kitabevi raflarındaki yerini aldı.
- Yaşam
- 12.06.2021 14:55
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- Son Güncelleme:
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- 12.06.2021 14:56
Nörobilim uzmanı Deniz Egece: Hareket zayıflatır
20 yıldır zayıflama, kilo verme alanında çalışmalar yapan nörobilim uzmanı Deniz Egece, “Zayıflamada Hareket” adlı yeni bir kitap çıkardı. Egece, kitabında kilo verme sürecinde hareketin önemini anlattı.
Evden dışarı çıkmadığımız koronavirüs günlerinde artan kilomuz en büyük derdimiz haline geldi. Kiloların tek nedeni fazla yemek değil elbette; hareketsiz bir yaşam da vücudun yağlanmasına yol açıyor. 20 yıldır zayıflama alanında çalışan nörobilim uzmanı Deniz Egece, "Zayıflamada Hareket" adlı yeni kitabında işte bu konuyu ele aldı. Egece, kitabında kilo verme sürecinde hareketin önemini örneklerle anlattı.