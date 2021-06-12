Benden bir şeyler istiyordu. 30 yıl önce ölen kardeşimle ilgili ağabeyim Mehmet Turhan, suçu üzerime atmakla beni tehdit ediyordu. Kendisi ile telefonda konuşarak eve davet ettim. Evde oğlum Bedirhan ile eşim Nejla da vardı. Ağabeyim ile aramızda arazi anlaşmazlığı yüzünden yeniden tartışma yaşandı. Kavga ettik ve ben olayın siniriyle elime geçirdiğim kabloyla ağabeyimi ve yengem Firdevs Öztürk'ü boğarak öldürdüm. Çok pişmanım" dedi.