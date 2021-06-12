Olay, Kocasinan ilçesi Emmiler Mahallesi'nde meydana geldi. Boşandıktan sonra yeniden bir araya gelip, birlikte yaşamaya başlayan Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk, 19 Mayıs'ta kayboldu. Çocuklarının kayıp ihbarı üzerine polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Bedirhan Turan
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çiftin bulunması için yakınları ile iletişime geçerek, 275 saatlik güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Kayıp Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf Turhan, çelişkili ifadeleri sonrası polis tarafından takibe alındı. Yusuf Turhan'ın evinin yanına yeni tandır yaptırdığını belirleyen polis, arama çalışması yaptı.
Kadavra köpeği 'Vera' ile yapılan aramalarda, çiftin cansız bedenlerinin beton dökülmüş tandırın içinde olduğu belirlendi. Tandırı kıran ekipler, Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'ün cansız bedenlerine ulaştı.