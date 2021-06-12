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    • Yaşam
    • 12.06.2021 15:07
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    • 12.06.2021 15:09
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    Kısıtlamasız cumartesi günü  plajları doldu! Yoğunluk havadan görüntülendi

    Havanın güzel olmasını fırsat bilenler gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkarttılar. 'da sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı cumartesi günü  plajları doldu.

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    Şile'de bulunan halk plajındaki kalabalık koranvirüs salgını öncesindeki günlerini aratmadı. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı cumartesi günü şile ve çevresindeki plajları akına uğradı.

    Sabah saatlerinden itibaren plajı dolduran İstanbullular gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkarttı. Kumsalda şemsiyelerin altında genellikle gruplar halinde oturan İstanbulluların denize girdikleri anlarda ise zaman zaman sosyal mesafe kurallarını unuttukları görüldü.

    Bölgede çalışan cankurtaran ise gün boyu görev yaparak vatandaşları hem sosyal mesafe hem de fazla açılmaları konusunda uyardılar.
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        Haberler Yaşam Kısıtlamasız cumartesi günü Şile plajları doldu! Yoğunluk havadan görüntülendi