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    Çobanlık yaparak 'ni kazanan ve başarıyla okuyan Mahir'in hayali gerçek oluyor

    Çobanlık günlerinde ’ni kazanan ve başarıyla okuyan Mahir’in hayali gerçek oluyor. Hollanda Büyükelçi Yardımcısı, “’nde önemli arkadaşlarım var. Onlarla görüştüm. Mahir için gerekeni yapacağım” dedi.

    Mahir'e müjde

    Tunceli'nin yaylalarında ailesiyle çobanlık yaptığı sırada İstanbul Amerikan 'ne yerleşen ve bu yıl mezun olacak 22 yaşındaki Gündoğdu'nun ülkelerindeki 'ne hazırlandığını öğrenen Büyükelçiliği, harekete geçti.

    Mahir ile 'de bir araya gelen Büyükelçi Yardımcısı , "Öncelikle Mahir'i tebrik etmek istiyorum. Böyle bir başarı basit bir şey değil. Tilburg Üniversitesi'nde önemli arkadaşlarım var. Onlarla görüştüm. Yazışmalar yaptım. Üniversitede imkan sağlanması için bir çalışmamız var" dedi.

    'nin kendisine destek vermesini sevinçle karşılayan ise şöyle konuştu:

    Benim amacımda buradan gidip tek kendim için çalışmak değil, dünya vatandaşı olmak. Diğer öğrencilere örnek olmak. İnşallah Hollanda'da okuyabilmem için de bir imkan bulunur. Benim için çaba gösteren Hollanda Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate'ye çok teşekkür ederim."

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