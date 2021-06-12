Tunceli'nin yaylalarında ailesiyle çobanlık yaptığı sırada İstanbul Amerikan Robert Koleji'ne yerleşen ve bu yıl mezun olacak 22 yaşındaki Gündoğdu'nun ülkelerindeki Tilburg Üniversitesi'ne hazırlandığını öğrenen Hollanda Büyükelçiliği, harekete geçti.

Mahir ile Tunceli'de bir araya gelen Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate, "Öncelikle Mahir'i tebrik etmek istiyorum. Böyle bir başarı basit bir şey değil. Tilburg Üniversitesi'nde önemli arkadaşlarım var. Onlarla görüştüm. Yazışmalar yaptım. Üniversitede imkan sağlanması için bir çalışmamız var" dedi.

Hollanda Büyükelçiliği'nin kendisine destek vermesini sevinçle karşılayan Mahir Gündoğdu ise şöyle konuştu:

Benim amacımda buradan gidip tek kendim için çalışmak değil, dünya vatandaşı olmak. Diğer öğrencilere örnek olmak. İnşallah Hollanda'da okuyabilmem için de bir imkan bulunur. Benim için çaba gösteren Hollanda Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate'ye çok teşekkür ederim."