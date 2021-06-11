Olay, saat 23.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde bulunan yaya üst geçidinde meydana geldi.
Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kadın, üst geçidin beton kolonlarına çıkarak oturdu. Kadını görenler endişelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarla beraber olay yerine bekçilerle birlikte itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üst geçitte oturduğu yerden çevredekilere bağırmaya başlayan kadını, yanında bulunan bir erkek sakinleştirmeye çalıştı.
ARAÇ ÜST GEÇİDİNDE BEKÇİLERİ PEŞİNDEN KOŞTURDU
Üst geçidin beton kolonlarında oturan kadın, bekçilerin üst geçide çıktığını görünce koşarak indi. Bekçilerden kaçan kadın, trafiğin yoğun aktığı Mevlana üst geçidinde koşmaya başladı.