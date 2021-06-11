

CADDE ÜEZRİNDE KOŞTU DEMİR BARİYERLERİ AŞARAK KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

Bekçilere yakalanmamak için cadde üzerinde koşan kadın, demir bariyerleri de aşarak karşı şeride geçti. Kadın ile yanındaki erkek hem kendi canlarını, hem diğer sürücülerin, hem de peşlerine takılan bekçilerin hayatını tehlikeye attı.