



"BÜYÜKLERİNİMİZİN BİLDİĞİ BÖYLE BİR AFET GÖRÜLMEDİ"

Çerikli Belediye Başkanı Nuh Şahin, bölgedeki tüm derelerin taştığını ve bugüne kadar böyle bir afet ile karşılaşmadıklarını söyledi. İlk ardan itibaren ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Başkan Şahin, "Bir anda şiddetli yağmur yağdı. 10-15 dakika yağmur şiddetli yağdıktan sonra bizim buraya gelen Congar tarafından gelen deremiz, Arbişli tarafından gelen dereler var. Bunların birleştiği yerde birkaç gündür yağmur yağdığından dolayı toprak suya doyduğu için bütün su derelere doldu. Benim bildiğim ya da büyüklerimizin bildiği böyle bir yağış, böyle bir afet, böyle bir taşkın olmadı. Bugün tüm dereler aynı anda taştı. Bu bir doğal afet bölgemizdeki dere kenarlarında, dereye yakın olan yerlerde hatta derelerin çok uzağında olan yerlerde taşkından dolayı evler hasar gördü, iş yerlerine su doldu. İş yerlerinde hasarlar var, çok şükür can kaybımız yok. Birkaç yerde ufak tefek hayvan telefleri var. Olay başlar başlamaz biz buradaydık. Valimiz, Kaymakamımız, AFAD, İl Özel İdaresi, bütün kurumlar hepsi bütün ekipmanlarıyla, personelleriyle anında olaya müdahale ettik. Şu anda yaraları sarmaya çalışıyoruz" dedi.