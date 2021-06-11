Stüdyoda kadınlar soyunurken gizli kamerayla çekim yapan fotoğrafçıya indirim uygulanmadan 6 yıl hapis cezası verildi

Fatih Caddesi'ndeki fotoğraf stüdyosunun sahibi İsmail Kayaaslan, iddiaya göre, 2019'da çalışanları ile bazı müşterilerinin giyinip, soyundukları bölüme gizli kamera yerleştirdi.
4 AY SONRA SERBEST KALDI
Kamerayı fark eden fotoğraf stüdyosu çalışanları, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbarla fotoğraf stüdyosuna gelen ekipler, dijital materyallere el koydu. İsmail Kayaaslan ise gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen Kayaaslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 4 ay sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.