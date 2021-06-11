Stüdyoda kadınlar soyunurken gizli kamerayla çekim yapan fotoğrafçıya indirim uygulanmadan 6 yıl hapis cezası verildi

Daha sonra bunun sesli ve görüntülü kayıtlarla özel yaşamın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle artırarak 4 yıla çıkardı ve 5 mağdurun olmasını da göz önünde bulundurarak, ceza kanunu açısından 'zincirleme suç' diyerek, 6 yıla çıkardı. Bu tür cinsel arzu ve isteklere dönük olarak, bu tür gizli çekim yapan kişi hakkında mahkeme 'iyi hal' indirimini uygulamadı. Bu umut verici bir durum" dedi.