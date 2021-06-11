Kübra Büyükduman mutfağını atölye yaptı kitlelere ulaşarak girişimci bir çok kadına ilham oldu

"Evet eski evimin mutfağı tamamen atölye idi aslında tüm ev öyleydi" diyor. Bu yolculuğun başlangıç serüvenini ve ilk heyecanlarını "Salon koltuklarım ve masa sehpa üzerleri yaptığım malzemeler ile dolu idi. Mutfakta boyuyor salonda vernikliyordum ürünleri. Öyle ki evde masa kalmamış biz yer sofrasında yemek yiyorduk." şeklinde yorumluyor.

Başlangıçta sadece birkaç ürün yapabildiğini söyleyen Kübra hanım, sadece maliyetine satışlar yapabildiğinden bahsediyor. Öyle ki, bu süreçte evin suya en yakın bölgesi olan mutfağı seçme sebebi burada başlıyor. Az malzeme ve kısıtlı imkanlarla yavaş yavaş büyümeye başlayan girişimi onu daha sonra diğer odaları da kullanmaya yöneltti. Bu değişimi "Önce kömürlüğü depo yaptık sonra farklı bir alan daha kiraladım çünkü yetmiyordu malzemelerin hacmi büyüktü." şeklinde anlatıyor.

Akabinde atölyesini hızla geliştirirken diğer yandan da çağın en büyük iletişim aracı olan sosyal medyadan çok iyi faydalanmayı hedeflediğini ve işinden arta kalan tüm zamanda sosyal medyanın büyümek için gerekli algoritmasının nasıl işlediğini çözmeye çalışmış. Başlangıçta hobi olarak başlayan bu serüven için yola çıktıktan sonra kendine pazar alanı oluşturmaya çalışmıştır. Köşe başında dükkan tutma fikri yerine online ortamda kendine sanal market oluşturma fikrine yoğunlaşmış ve bunu en iyi şekilde kullanmaya da başlamıştır.

Kendisi gibi girişim yapmak isteyen ama buna cesaret edemeyen kadınlar için ise tavsiyeleri "Öncelikle ne yapmayı sevdiklerini belirlemeliler ve denemeliler belki olmayacak beceremediği bi iş olacak hemen B planı kurmalı olmadı mı C, D, E.... diye gitmeli bu planlar. Kendimi dünyanın tek mesleği öğretmenlik değil fikrine alıştırdığımda ufkum genişledi benim." şeklindedir. Bu süreçte "sevdiğiniz işi bulduğunuzda o iş ile alakalı yenilikler denemeli ve ürün – müşteri kitlesi uyum sağlıyor mu buna bakılmalı." şeklinde ilerlenmesi gerektiği hususunda tavsiyelerde bulunuyor.

Peki evden çalışılarak gerçekten para kazanılabilir mi diye düşünüyorsanız, Kübra Büyükduman bu konuda şöyle söylüyor. "Kolay değil, gece sabahlara kadar çalıştım ve gözümün kestiği her iş yaptım. Bir ev ve araba aldım. Sanırım bu benim kazandığıma delildir." diyor. Yani özveri ve gayretle ister evden ister dükkandan, nerede olursanız olun hiçbir kazanç imkansız değildir. Kübra Büyükduman'ın şimdi yeni yaratıcı fikirleri ve girişimleri proje aşamasında…

Bakalım bundan sonra ne gibi hayaller ve projelerle karşımıza çıkacak. Bekleyip göreceğiz.