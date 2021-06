Awad Ebrahem'in markası Chisciotte İstanbul'a merhaba diyor

Adını, 2001 yılında The House of Awwad adıyla kurduğu markası aracılığıyla duyurmuş ve Chisciotte bu markanın son birkaç yılda kitlelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla piyasaya sürülen bir uzantısıdır. Egzotik parfümler ve kolonyalar söz konusu olduğunda pek çok ünlüyle vakit geçirirken görülebildiği için haklı olarak başarısının tasviri. Sadece bu değil, medya endüstrisindeki birçok büyük ismin sosyal toplantılarda kolonyalarını ve parfümlerini kullandığı görüldü. Lüks ve telif hakkı algısı son birkaç on yılda büyük ölçüde değişti. Piyasada bulunan çeşitli egzotik seçeneklerle, hemen hemen her bölümde, herkes alabildiği kadar benzersiz olmak ister. Bu ihtiyacın üstesinden gelmek için, birçok marka halihazırda piyasada ürünlerini satmaktadır, ancak CHISCIOTTE hepsinden sıyrılmaktadır. Minimalist ama egzotik olan tüm parfümler, kaliteden ödün vermeden de birbirinden benzersiz olacak şekilde tasarlandı. House of Awad ilk olarak 2001 yılında Abu Dabi'de mağazasını açtı ve o zamandan beri marka birçok hevesli parfüm kullanıcısının ilgi odağı oldu. Bu başarı, The House of Awad'ın kurucusu olan ve aynı zamanda Ekonomi ve İşletme Yönetimi alanında lisans derecesine sahip olan Awwad E .Awwad'ın engin deneyim ve becerisine atfedilebilir. Şimdiye kadar ürünler piyasaya sürüldükleri her yerde yoğun satışlar yaptı. Marka, tüketicilerin tüm zamanların favorisi olmasının yanı sıra, Dubai'deki son Moda Festivali gibi çok sayıda moda haftasında ve şovlarda oldukça fazla beğeni topladı.

