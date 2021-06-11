Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 11.06.2021 10:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.06.2021 10:48
    ABONE OL

    Sokak ortasında kocası tarafından darbedilen kadın şikayetçi olmadı

    'da bir kişi, karısını sokak ortasında feci şekilde darbetti. Yaşanan şiddet olayı cep telefonu kamerası ile kaydedilirken kadını sokakta bulunanlar kurtardı. Kadın, kocasından ise şikayetçi olmadı.

    DHA
    Hamile kadın darbedildi şikayetçi olmadı

    Olay, 8 Haziran Salı günü Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

    İddiaya göre bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle hamile eşiyle tartışmaya başladı.

    Tartışmanın ardından koca, hamile eşine yumruk ve tekmelerle saldırmaya başladı.

        Kadın aldığı darbelerle yere düşerken, kocası da kadına vurmaya devam etti.

        Bu sırada sokakta bulunanlar araya girerek adamı olay yerinden uzaklaştırdı. Şiddet gören kadına da ilk müdahaleyi sokakta bulunanlar yaptı.

        ŞİKAYETÇİ OLMADI
        Sokakta yaşanan bu anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
            Sanayide çarklar son sürat dönüyor! Kritik veri açıklandı
            Haberler Yaşam Sokak ortasında kocası tarafından darbedilen hamile kadın şikayetçi olmadı