Havuzlar açıldı mı? Havuzlar, hamamlar, saunalar ve masaj salonları hizmet veriyor mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 1 Haziran Kabine Toplantısı sonrasında kademeli normalleşme kararı alındı ve vatandaşlar da pek çok işletmenin yeniden faaliyete geçip geçmediğini araştırır oldu. En merak edilenler arasında Havuzlar, hamamlar, saunalar ve masaj salonları yer alıyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi 81 il valiliklerine gönderildi, işte açık ve kapalı olan yerler…
HAVUZLAR AÇILDI MI?
Yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu/kafeleri ile gazino, taverna, birahane gibi iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecektir.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ
Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);
Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tüm kurallara uyulması, masalar arasında her yönden 2 metre, yan yana sandalyeler arasında 60 cm mesafe bırakılması,
Aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi kaydıyla,
Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerinde 07.00-21.00 saatleri arasında masada servis, gel-al ve paket servis, 21.00 - 24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,