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    • Yaşam
    • 11.06.2021 10:33
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    • 11.06.2021 10:33
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    ? , , ? İçişleri Bakanlığı genelgesi…

    Gündemde binlerce kişi özellikle havaların da ısınmasıyla birlikte ? Sorusuna yanıt arıyor. 1 Haziran itibariyle kademeli normalleşme takvimi uygulanmaya başlandı ve uzun zamandır kapalı olan işletmeler yeniden faaliyet göstermeye başladı. Peki koronavirüs nedeniyle kapalı yerler arasında bulunan , , ? Havuzlar, hamamlar, saunalar ve masaj salonlarına gitmek isteyenler saatlerini de araştırır oldu. İşte güncel İçişleri Bakanlığı genelgesi…

    takvim.com.tr
    Havuzlar açıldı mı?

    Havuzlar açıldı mı? Havuzlar, hamamlar, saunalar ve masaj salonları hizmet veriyor mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 1 Haziran Kabine Toplantısı sonrasında kademeli normalleşme kararı alındı ve vatandaşlar da pek çok işletmenin yeniden faaliyete geçip geçmediğini araştırır oldu. En merak edilenler arasında Havuzlar, hamamlar, saunalar ve masaj salonları yer alıyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi 81 il valiliklerine gönderildi, işte açık ve kapalı olan yerler…

    HAVUZLAR AÇILDI MI?

    Yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu/kafeleri ile gazino, taverna, birahane gibi iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecektir.

    İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ

    Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);

    Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tüm kurallara uyulması, masalar arasında her yönden 2 metre, yan yana sandalyeler arasında 60 cm mesafe bırakılması,

    Aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi kaydıyla,

    Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerinde 07.00-21.00 saatleri arasında masada servis, gel-al ve paket servis, 21.00 - 24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,

        Pazar günleri ise 07.00 - 24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.

        3.2- 14 Nisan 2021 tarihinden bu yana faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan;

        Sinema salonları,

        Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

        İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

        Halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları,

        Lunaparklar ve tematik parkları,

        Faaliyet alanında bulunan iş yerleri;

        Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir iş kolu/faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen kurallara eksiksiz uyulması,

        Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangi bir şekilde oyun (kağıt-okey, tavla dahil) oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi,

        Sinema salonlarında % 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması kaydıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07.00 - 21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir. Daha sonra gelen bir açıklama ile sinema salonlarının açılması Temmuz ayına ertelendi
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