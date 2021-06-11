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    'dan gelen 2 kişi 250 bin lira değerindeki çantayı çaldı: Polisler hemen enseledi (Yaşam haberleri)

    'dan 'a gelen 2 kişi 'deki AVM'de dünyaca ünlü bir markaya ait 250 bin lira değerindeki çantayı çaldı. 3 Haziran'daki olayda cerrahi maskeli Rus, içeride müşteri gibi dolaşmaya başladı. 5 dakika etrafı gözetledikten sonra 250 bin lira değerinde timsah derisi bir çantayı aldı mağazadan çıktı. Benzer bir hırsızlık girişiminin 'de de yapıldığını tespit eden polis yaptığı çalışmada Rusya vatandaşı 2 kişiyi çaldıkları çanta birlikte yakaladı.

    Yakalıyorus

    Rusya'dan İstanbul'a gelen 2 kişi Sarıyer'deki AVM'de dünyaca ünlü bir markaya ait 250 bin lira değerindeki çantayı çaldı. 3 Haziran'daki olayda cerrahi maskeli Rus, içeride müşteri gibi dolaşmaya başladı. 5 dakika etrafı gözetledikten sonra 250 bin lira değerinde timsah derisi bir çantayı aldı mağazadan çıktı. Benzer bir hırsızlık girişiminin Şişli'de de yapıldığını tespit eden polis yaptığı çalışmada Rusya vatandaşı 2 kişiyi çaldıkları çanta birlikte yakaladı.

    ÖLÜM UYKUSU
    Osmaniye'de 3 çocuk annesi Gülten Usta (27), henüz bilinmeyen bir nedenle av tüfeğiyle yatakta uyuyan eşi Süleyman Usta'yı (30) katletti. Ardından da gittiği kayınpederinin evinde görümcesi Ela Usta'yı (20) vurarak öldürdü.

    Kardeşlerin cansız bedenleri, morga kaldırıldı. Gözaltına alınan katil, tutuklandı.

    CANİYE MÜEBBET
    İstanbul Arnavutköy'de Batuhan Ünal (21), annesi Melahat İsbir'i (39) çekiçle öldürüp sonrasında battaniyeye sararak arkadaşıyla birlikte boş bir araziye gömdü. Tutuklu sanık, "Annemi, başka bir erkekle gördüm. Gözüm döndü" dedi. Ünal, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

    29 MİLYON DEVRETTİ
    6 bilen çıkmayınca 29 milyon 95 bin lira devretti. 5 bilenler 14 bin 724'er lira, 4 bilenler 427'şer lira, 3 bilenler 25'er lira, 2 bilenler ise 2 lira 95'er kuruş alacak.

    YAŞAR BEBEK!
    Aydın'da Tenzule Küçük (70), 80 köpeğe kucak açtı. En son köpeklerinden biri 6 yavru doğurdu. Bunlardan 5'i öldü, biri beyin kanaması geçirip felç oldu. Küçük, 'Yaşar' adını verdiği köpeğin yürümesi için ABD'den yürüteç getirtti. Mamasını kaşıkla verip bebek gibi besledi.

        KARADA DENİZDE JET-SKİ KEYFİ
        Antalya'da         emlak alım satım ve otomobil aksesuarı işiyle uğraşan, Murat Tokmak, sıra dışı bir çalışmaya imza attı. 20 günlük çalışmasının sonunda motosiklet motoru, egzoz ve ses sistemi takarak modifiye ettiği jet-skiyi, karaya çıkartıp hız yaptı. Tokmak, daha önceki projelerinden yediği cezalar nedeniyle ehliyetindeki puanları düşünce ehliyetini kaybetmek istemedi. Jet-Ski sürüşlerini Kepez Belediyesi'nin trafiğe kapalı alan olan drag pistinde gerçekleştirdi.

        KAVGAYA GELİN
        İzmir Karabağlar'da aynı apartmanda oturan iki yabancı gelin birbirine girdi. Ukraynalı Diana Ş. ile Ruman Carmen K'nin kavgası karakolda bitti.

        AH ZELİHA
        Adana'da Zeliha Kerse'nin bindiği araçtaki piknik tüpü patladı. Genç kız alevler arasında kaldı. Kurtarılamadı. Kardeşi Yunus Emre'nin de 2 yıl önce boğularak can verdiği ortaya çıktı.
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        Haberler Yaşam Rusya'dan gelen 2 kişi 250 bin lira değerindeki çantayı çaldı: Polisler hemen enseledi (Yaşam haberleri)