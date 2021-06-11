Rusya'dan İstanbul'a gelen 2 kişi Sarıyer'deki AVM'de dünyaca ünlü bir markaya ait 250 bin lira değerindeki çantayı çaldı. 3 Haziran'daki olayda cerrahi maskeli Rus, içeride müşteri gibi dolaşmaya başladı. 5 dakika etrafı gözetledikten sonra 250 bin lira değerinde timsah derisi bir çantayı aldı mağazadan çıktı. Benzer bir hırsızlık girişiminin Şişli'de de yapıldığını tespit eden polis yaptığı çalışmada Rusya vatandaşı 2 kişiyi çaldıkları çanta birlikte yakaladı.

ÖLÜM UYKUSU

Osmaniye'de 3 çocuk annesi Gülten Usta (27), henüz bilinmeyen bir nedenle av tüfeğiyle yatakta uyuyan eşi Süleyman Usta'yı (30) katletti. Ardından da gittiği kayınpederinin evinde görümcesi Ela Usta'yı (20) vurarak öldürdü.

Kardeşlerin cansız bedenleri, morga kaldırıldı. Gözaltına alınan katil, tutuklandı.

CANİYE MÜEBBET

İstanbul Arnavutköy'de Batuhan Ünal (21), annesi Melahat İsbir'i (39) çekiçle öldürüp sonrasında battaniyeye sararak arkadaşıyla birlikte boş bir araziye gömdü. Tutuklu sanık, "Annemi, başka bir erkekle gördüm. Gözüm döndü" dedi. Ünal, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.