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    • Yaşam
    • 10.06.2021 18:40
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    • 10.06.2021 18:48
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    Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! , ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte hava durumunun detayları...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden derlenen bilgilere göre; , , , , ve 'nun bazı kesimlerinde yarın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Peki, , ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak? İşte hava durumuna ilişkin merak edilen tüm detaylar...

    Meteoroloji'den sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.



    İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Antalya çevreleri, İzmir ve Aydın'ın iç kesimleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Bolu'nun güneyi ve Sivas'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanaklı geçeceği tahmin ediliyor.



    YAĞIŞLAR YURTTA ETKİSİNİ ARTIRACAK
    Cumartesi günü yağışlar yurtta eskini artıyor. Aydın, Manisa ve Denizli çevresinde de yağışlar etki gösterecek. İç Anadolu'da Cuma günü başlayan yağışlar devam edecek.



        Pazar günü yağışlar Karadeniz kıyıları hariç tüm yurdu etkisi altına alacak. İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış ile birlikte sıcaklıkların 2 ile 3 derece arası düşmesi öngörülüyor.



        Pazartesi günü devam edecek olan yağışlarda sel Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.



        Salı günü İç Anadolu'nunu büyük bölümünü yağışın etkisinden çıkacak. Ankara, İstanbul, İzmir'de yağışlar devam edecek. İstanbul'a en yüksek sıcaklık 23, en düşük sıcaklık ise 15 derece olarak ön görülüyor. Ankara'da ise sıcaklıklar en yüksek 20 derece, en düşük ise 12.



            ANKARA İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
            Ankara çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

            Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Ankara çevrelerinde önümüzdeki 3 saat süresince sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.

            Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

            HAFTALIK HAVA DURUMU
            Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.



            Meteoroloji tarafından paylaşılan 11 - 17 Haziran 2021 hava durumu raporu
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