



Salı günü İç Anadolu'nunu büyük bölümünü yağışın etkisinden çıkacak. Ankara, İstanbul, İzmir'de yağışlar devam edecek. İstanbul'a en yüksek sıcaklık 23, en düşük sıcaklık ise 15 derece olarak ön görülüyor. Ankara'da ise sıcaklıklar en yüksek 20 derece, en düşük ise 12.