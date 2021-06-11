Lunaparklar açıldı mı? Lunapark, tematik park gibi eğlence alanları açık mı? Asker eğlencesi yapmak yasak mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Koronavirüs nedeniyle kalabalık ortamlara girmek yasaklanmış ve böylece bulaş riskini azaltmak amaçlanmıştı. 1 Haziran'da kademeli normalleşmeye geçildi ve aşılama da hızlandırıldı, bunun üzerine evlerinde sıkılan vatandaşlar lunapark gibi eğlence yerlerinin açık olup olmadığını merak ediyor. Bir yandan da asker eğlencelerinin yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. İşte detaylar…