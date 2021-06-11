Lunaparklar açıldı mı? Lunapark, tematik park gibi eğlence alanları açık mı? Asker eğlencesi yapmak yasak mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Koronavirüs nedeniyle kalabalık ortamlara girmek yasaklanmış ve böylece bulaş riskini azaltmak amaçlanmıştı. 1 Haziran'da kademeli normalleşmeye geçildi ve aşılama da hızlandırıldı, bunun üzerine evlerinde sıkılan vatandaşlar lunapark gibi eğlence yerlerinin açık olup olmadığını merak ediyor. Bir yandan da asker eğlencelerinin yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. İşte detaylar…
LUNAPARKLAR AÇILDI MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Kahvehane, spor salonu, lunapark gibi işletmeler pazar günleri hariç 07.00-21.00 saatleri arası faaliyet gösterecek" ifadelerini kullandı.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ
İŞ YERLERİNİN FAALİYETLERİ
3.1- Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);
Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tüm kurallara uyulması, masalar arasında her yönden 2 metre, yan yana sandalyeler arasında 60 cm mesafe bırakılması,
Aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi kaydıyla,