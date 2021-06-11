Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 11.06.2021 14:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.06.2021 14:35
    ABONE OL

    lar açıldı mı? Lunapark, ? ?

    Gündemde tüm illerden vatandaşlar lar açıldı mı? Lunapark, ? Sorularının yanıtlarını merakla araştırır oldu. 1 Haziran Kabine Toplantısı itibariyle kademeli normalleşme kararları uygulanmaya başlandı ve vatandaşlar uzun süredir kapalı olan ve hizmete açılan yerlerin listesini merak eder oldu. Peki Lunapark, tematik park gibi eğlence alanları açık mı? Diğer yandan ? Sorgulaması da yapılıyor, peki kutlamak gibi eğlenceler serbest mi?

    takvim.com.tr
    Lunaparklar açıldı mı?

    Lunaparklar açıldı mı? Lunapark, tematik park gibi eğlence alanları açık mı? Asker eğlencesi yapmak yasak mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Koronavirüs nedeniyle kalabalık ortamlara girmek yasaklanmış ve böylece bulaş riskini azaltmak amaçlanmıştı. 1 Haziran'da kademeli normalleşmeye geçildi ve aşılama da hızlandırıldı, bunun üzerine evlerinde sıkılan vatandaşlar lunapark gibi eğlence yerlerinin açık olup olmadığını merak ediyor. Bir yandan da asker eğlencelerinin yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. İşte detaylar…

    LUNAPARKLAR AÇILDI MI?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Kahvehane, spor salonu, lunapark gibi işletmeler pazar günleri hariç 07.00-21.00 saatleri arası faaliyet gösterecek" ifadelerini kullandı.

    İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ

    İŞ YERLERİNİN FAALİYETLERİ

    3.1- Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);

    Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tüm kurallara uyulması, masalar arasında her yönden 2 metre, yan yana sandalyeler arasında 60 cm mesafe bırakılması,

    Aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi kaydıyla,

        Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerinde 07.00-21.00 saatleri arasında masada servis, gel-al ve paket servis, 21.00 - 24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,

        Pazar günleri ise 07.00 - 24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.

        3.2- 14 Nisan 2021 tarihinden bu yana faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan;

        Sinema salonları,

        Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

        İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

        Halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları,

        Lunaparklar ve tematik parkları,

        Faaliyet alanında bulunan iş yerleri;

        Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir iş kolu/faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen kurallara eksiksiz uyulması,

        Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangi bir şekilde oyun (kağıt-okey, tavla dahil) oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi,

        Sinema salonlarında % 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması kaydıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07.00 - 21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

        ASKER EĞLENCESİ YAPMAK YASAK MI?

        Koronavirüs ile mücadelede hastalığın yayılma hızının artmaması için toplanmalara, kalabalık ortamlara izin verilmiyor. Kademeli normalleşme sürecinde de asker eğlenceleri yasak, yapılamıyor. Askerleri havaalanı ve otogarlarda yalnızca birinci derece akrabaları uğurlayabilecek.

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        1,5 yıl sonra yüz yüze ilk uluslararası zirve
        Haberler Yaşam Lunaparklar açıldı mı? Lunapark, tematik park gibi eğlence alanları açık mı? Asker eğlencesi yapmak yasak mı?